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Yaşam Kanuni’nin emriyle yapıldı! Ardahan Kalesi yeşilin içinde tarihe kapı açıyor
Yaşam

Kanuni’nin emriyle yapıldı! Ardahan Kalesi yeşilin içinde tarihe kapı açıyor

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Kanuni’nin emriyle yapıldı! Ardahan Kalesi yeşilin içinde tarihe kapı açıyor

Ardahan’da Kanuni Sultan Süleyman’ın emriyle 1544 yılında inşa edilen Ardahan Kalesi, yaz mevsiminde yeşile bürünen çevresi ve Kura Nehri manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Ardahan Kalesi, yaz mevsiminde yeşile bürünen doğası ve Kura Nehri’nin oluşturduğu mendereslerle ziyaretçilerine hem tarih hem manzara sunuyor.

 

Kent merkezine hakim konumdaki tarihi yapı, 16. yüzyıldan günümüze ulaşan surları ve doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Gün boyunca ücretsiz ziyaret edilebilen kale, özellikle fotoğraf ve görüntü çekmek isteyenler için sunduğu manzarayla dikkati çekiyor.

Yapıdan Ardahan kent merkezi, Kura Nehri ve nehrin oluşturduğu menderesler rahatlıkla izlenebiliyor.

 

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede, Ardahan'ın tarihi ve doğal zenginlikleriyle önemli bir turizm destinasyonu olduğunu belirterek, yerli ve yabancı ziyaretçileri kente davet etti.

 

Dede, "Yerli ve yabancı ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Yeşilin en güzel halini yaşayabileceğiniz en güzel kente, Ardahan kalemize bekliyor. Tarihe tanıklık etmek için." dedi.

Kentin bozulmamış doğasının ziyaretçiler için önemli bir avantaj sunduğunu vurgulayan Dede, Ardahan'a gelenlerin yaylaları, çayırları ve ovaları görme fırsatı bulduğunu, coğrafi işaretli Ardahan balı ile bölgenin önemli lezzetlerinden kaşar peynirini de tadabildiğini söyledi.

 

Ardahan Kalesi'nin her yıl yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Dede, "Ardahan Kalesi 10 binin üzerinde yabancı turist ağırlar, yaklaşık 150-200 bin arası da yerli turistimizi ağırlarız." diye konuştu.

Kaleye ilişkin bilgi veren Dede, yapının Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle 1544 yılında inşa edilen tipik bir Osmanlı kalesi olduğunu, yaklaşık 827 metre uzunluğundaki surlarıyla günümüze kadar ulaştığını anlattı.

 

İşletmeci Nesrin Arslangörür de haziran ayının Ardahan ve Ardahan Kalesi'nin en güzel dönemlerinden biri olduğunu belirterek, "Temiz havası, temiz suyu, coğrafyasıyla çok çok önemli bir il. Herkesin buraya gelmesini bekliyoruz." diye konuştu.

İsviçre'den ailesiyle bölgeyi gezen Maurızıo Gıulıano ise, "Türkiye'nin bu bölgesi gerçekten çok güzel. Doğası, bozkırları, dağları ve aynı zamanda insanlarının derinliği oldukça etkileyici." ifadelerini kullandı.

Breshna Orya da Ardahan ve Ardahan Kalesi'ni çok beğendiğini ve etkilendiğini anlattı.

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