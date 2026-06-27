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Ekonomi
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Çinli firmanın tercihi Türkiye Aksaray’da üretip Çin’e ihraç ediyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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AA Giriş Tarihi:

Çinli firmanın tercihi Türkiye Aksaray’da üretip Çin’e ihraç ediyor

Aksaray'da faaliyet gösteren AEMOT Elektrik Motors, geliştirdiği mıknatıslı elektrik motorlarını Çin'e ihraç ediyor.

#1
Foto - Çinli firmanın tercihi Türkiye Aksaray’da üretip Çin’e ihraç ediyor

Aksaray-Adana kara yolunda 2016 yılından bu yana 2 milyon metrekarelik alanda faaliyet gösteren fabrikada, 0,37 kilovattan 5 megavata kadar genel maksat elektrik motorları ve 6 megavata kadar da rüzgar türbini jeneratörü üretiliyor.

#2
Foto - Çinli firmanın tercihi Türkiye Aksaray’da üretip Çin’e ihraç ediyor

Fabrikanın genel müdürü makine mühendisi Sami Akdoğan, AA muhabirine, fabrikada yıllık 120 binin üzerinde motor ve jeneratör ürettiklerini söyledi.

#3
Foto - Çinli firmanın tercihi Türkiye Aksaray’da üretip Çin’e ihraç ediyor

Fabrikada 40'ı kadın olmak üzere 250 çalışanı bulunduğunu ifade eden Akdoğan, "Mıknatıslı elektrik motorlarımız, sanayideki pompa, kompresör ve fan uygulamalarının yanı sıra sanayinin birçok alanında kullanılıyor.

#4
Foto - Çinli firmanın tercihi Türkiye Aksaray’da üretip Çin’e ihraç ediyor

Üretimimizin yüzde 30'u ihracata gidiyor. Ürünlerimizi Almanya, Hollanda, İtalya, İngiltere, Fransa başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine gönderiyoruz.

#5
Foto - Çinli firmanın tercihi Türkiye Aksaray’da üretip Çin’e ihraç ediyor

İhracat rakamlarımızı daha da artırmayı hedefliyoruz. Fabrikamızı Anadolu'da bir teknoloji şirketi olarak nitelendiriyoruz." diye konuştu.

#6
Foto - Çinli firmanın tercihi Türkiye Aksaray’da üretip Çin’e ihraç ediyor

Rüzgar türbinindeki pitch ve yav motorlarını (rüzgar türbininin hareketini/yönünü kontrol etmek için kullanılan motor sistemleri) ürettiklerini vurgulayan Akdoğan, şunları kaydetti:

#7
Foto - Çinli firmanın tercihi Türkiye Aksaray’da üretip Çin’e ihraç ediyor

"Fabrikamızda ürettiğimiz mıknatıslı ve yüksek verimliliğe sahip kanat motorlarını Çin'e ihraç ediyoruz.

#8
Foto - Çinli firmanın tercihi Türkiye Aksaray’da üretip Çin’e ihraç ediyor

Bu, Türkiye'nin ne kadar katma değerli ürünler üretebildiğini kanıtlayan bir proje. Çinli firma, ürettiğimiz rüzgar türbini motorlarını verimliliğinden dolayı çok beğeniyor.

#9
Foto - Çinli firmanın tercihi Türkiye Aksaray’da üretip Çin’e ihraç ediyor

Çin'e ihracatımızda bize Almanya'daki müşterimiz ön ayak oldu. Sistemler ve yeni türbin teknolojileri geliştikçe yeni ürünler ihtiyacı doğuyor.

#10
Foto - Çinli firmanın tercihi Türkiye Aksaray’da üretip Çin’e ihraç ediyor

Biz de Türkiye'de yaygın olarak kullanılmayan mıknatıslı motorların üretimini yaparak, müşterilerimize gönderiyoruz."

#11
Foto - Çinli firmanın tercihi Türkiye Aksaray’da üretip Çin’e ihraç ediyor

Akdoğan, elektrik motorunun sanayinin kalbi olduğunu ve büyük bir ihtiyaç olduğunu belirtti.

#12
Foto - Çinli firmanın tercihi Türkiye Aksaray’da üretip Çin’e ihraç ediyor

Elektrik motorlarının gelecekte sanayinin vazgeçilmez bileşenlerinden biri olacağını anlatan Akdoğan, "Yeni ürettiğimiz ve ihraç ettiğimiz mıknatıslı motorlarımız küçük hacimde çok yüksek verim sağlıyor. Biz bu motorları elektrikli araçları örnek alarak ürettik." ifadelerini kullandı.

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