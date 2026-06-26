Sıcak saatler yaşanıyor! ABD ordusu İran'a saldırdı

Orta Doğu'daki gerilim, Hürmüz Boğazı'nda bir kargo gemisine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısı ve ardından gelen karşılıklı suçlamalarla yeniden tırmandı.

ABD Başkanı Donald Trump, saldırıyı İran'ın gerçekleştirdiğini öne sürerek, bu girişimi ABD ile İran arasındaki ateşkes anlaşmasının "aptalca bir ihlali" olarak nitelendirdi. Trump, yaptığı açıklamada, bir kargo gemisine yönelik toplam dört İHA saldırısı düzenlendiğini, bunlardan üçünün ABD güçleri tarafından düşürüldüğünü ancak birinin geminin üst güvertesine isabet ederek hasar verdiğini belirtti. Trump, İran'a yönelik olası bir yanıt olup olmayacağı sorusuna "Yakında öğreneceksiniz" şeklinde yanıt verdi.

ABD ORDUSU, İRAN'A SALDIRI BAŞLATTI

Trump'ın söz konusu açıklamasının ardından ise ABD ordusu, Hürmüz Boğazı çevresinde hava saldırıları düzenledi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'ye ait savaş uçaklarının, İran'ın füze ve insansız hava aracı (İHA) depolama alanları ile kıyı radar tesislerini vurduğunu açıkladı. Açıklamada ayrıca, "CENTCOM güçleri, Hürmüz Boğazı’ndan geçen ticari gemilere güvenli geçiş koordinasyonu ve destek sağlamaya devam etmektedir. ABD ordusu, İran ile yapılan anlaşmanın tüm maddelerinin harfiyen uygulanması, uyulması ve tam olarak yürürlükte kalması için bölgede hazır ve tetikte olmaya devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

İRAN BASINI: ÜLKENİN GÜNEYİNDEKİ SİRİK KENTİNDE BULUNAN İSKELE SALDIRIYA UĞRADI

İran basını, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan Eyaleti'ne bağlı Sirik kentinde patlama seslerinin duyulmasının ardından kentteki iskelenin saldırıya uğradığını bildirdi. İran devlet televizyonunun askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Sirik kentindeki Taheruyi İskelesi, düşman saldırısına uğradı. Kaynak ayrıca, İran Silahlı Kuvvetleri’nin gün içerisinde Hürmüz Boğazı’ndan "izinsiz" geçmeye çalışan bazı gemilere uyarı atışları yaptığını ve bu atışların Sirik kentinden yapıldığını belirtti.

NE OLMUŞTU?

İngiltere Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO), ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatın ardından ilk kez Hürmüz Boğazı yakınlarında bir ticari geminin saldırıya uğradığını duyurmuştu. UKMTO'dan yapılan açıklamada, Umman açıklarında seyir halindeki bir kargo gemisinin kaynağı henüz belirlenemeyen bir mermiyle vurulduğu belirtilmişti. Açıklamada, isabet alan merminin geminin köprü kısmında hasara yol açtığı kaydedilmişti.

Saldırıda gemide bulunan mürettebat arasında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirilmişti. Yetkililer ayrıca olayın çevre kirliliğine neden olacak herhangi bir sızıntıya yol açmadığını ifade etmişti. UKMTO, saldırıya ilişkin ihbarın alınmasının ardından ilgili makamların soruşturma başlattığını duyurmuştu . Bölgede seyreden gemilere dikkatli olmaları ve şüpheli durumları İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları Merkezi'ne bildirmeleri yönünde uyarıda bulunulmuştu.

İRAN-ABD ARASINDA VARILAN MUTABAKAT

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu. "İslamabad Mutabakatı" adı verilen mutabakat zaptı, gece İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor. Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından tarafların, nihai anlaşmaya varılması için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda kısa süre içinde 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor.