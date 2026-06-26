  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Halkbank davasındaki ihanet hala hafızalarda! Sözcü’den şimdi de sözde ABD karşıtlığı Başkan Erdoğan'dan ihracatçılara müjde: Reeskont kredileri günlük limiti 5 milyar liraya çıkarıldı Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada karar çıktı Siyonist İsrail çetesinde sivil ve askerler kapıştı ‘Barınakta’ birbirlerini yemeye başladılar 44 yıl önceki maçta neler olmuştu neler! ‘Gijon rezaleti’nde intikam zamanı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan emekli ve memura ek zam açıklaması: "Enflasyona ezdirmeyeceğiz" Riyakâr Atatürkçü dernek rezaletlerden değil fikirden rahatsız! Halil Ergün’e 5816 sopası 63 CHP’li hakkında flaş karar: Cemevi'ndeki rezaletin faturası çıktı Sokak borazancısı Özel'den 'hendek'çi Demirtaş'a methiye Avrupalı istihbaratçılardan şok iddia 4 ülke Putin’in hedefinde
Dünya Sıcak saatler yaşanıyor! ABD ordusu İran'a saldırdı
Dünya

Sıcak saatler yaşanıyor! ABD ordusu İran'a saldırdı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Sıcak saatler yaşanıyor! ABD ordusu İran'a saldırdı

Amerika Birleşik Devletleri ordusu, İran'a yönelik hava saldırıları düzenlendi.

Orta Doğu'daki gerilim, Hürmüz Boğazı'nda bir kargo gemisine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısı ve ardından gelen karşılıklı suçlamalarla yeniden tırmandı.

ABD Başkanı Donald Trump, saldırıyı İran'ın gerçekleştirdiğini öne sürerek, bu girişimi ABD ile İran arasındaki ateşkes anlaşmasının "aptalca bir ihlali" olarak nitelendirdi. Trump, yaptığı açıklamada, bir kargo gemisine yönelik toplam dört İHA saldırısı düzenlendiğini, bunlardan üçünün ABD güçleri tarafından düşürüldüğünü ancak birinin geminin üst güvertesine isabet ederek hasar verdiğini belirtti. Trump, İran'a yönelik olası bir yanıt olup olmayacağı sorusuna "Yakında öğreneceksiniz" şeklinde yanıt verdi.

 

ABD ORDUSU, İRAN'A SALDIRI BAŞLATTI

Trump'ın söz konusu açıklamasının ardından ise ABD ordusu, Hürmüz Boğazı çevresinde hava saldırıları düzenledi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'ye ait savaş uçaklarının, İran'ın füze ve insansız hava aracı (İHA) depolama alanları ile kıyı radar tesislerini vurduğunu açıkladı. Açıklamada ayrıca, "CENTCOM güçleri, Hürmüz Boğazı’ndan geçen ticari gemilere güvenli geçiş koordinasyonu ve destek sağlamaya devam etmektedir. ABD ordusu, İran ile yapılan anlaşmanın tüm maddelerinin harfiyen uygulanması, uyulması ve tam olarak yürürlükte kalması için bölgede hazır ve tetikte olmaya devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

İRAN BASINI: ÜLKENİN GÜNEYİNDEKİ SİRİK KENTİNDE BULUNAN İSKELE SALDIRIYA UĞRADI

İran basını, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan Eyaleti'ne bağlı Sirik kentinde patlama seslerinin duyulmasının ardından kentteki iskelenin saldırıya uğradığını bildirdi. İran devlet televizyonunun askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Sirik kentindeki Taheruyi İskelesi, düşman saldırısına uğradı. Kaynak ayrıca, İran Silahlı Kuvvetleri’nin gün içerisinde Hürmüz Boğazı’ndan "izinsiz" geçmeye çalışan bazı gemilere uyarı atışları yaptığını ve bu atışların Sirik kentinden yapıldığını belirtti.

 

NE OLMUŞTU?

İngiltere Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO), ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatın ardından ilk kez Hürmüz Boğazı yakınlarında bir ticari geminin saldırıya uğradığını duyurmuştu. UKMTO'dan yapılan açıklamada, Umman açıklarında seyir halindeki bir kargo gemisinin kaynağı henüz belirlenemeyen bir mermiyle vurulduğu belirtilmişti. Açıklamada, isabet alan merminin geminin köprü kısmında hasara yol açtığı kaydedilmişti.

Saldırıda gemide bulunan mürettebat arasında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirilmişti. Yetkililer ayrıca olayın çevre kirliliğine neden olacak herhangi bir sızıntıya yol açmadığını ifade etmişti. UKMTO, saldırıya ilişkin ihbarın alınmasının ardından ilgili makamların soruşturma başlattığını duyurmuştu . Bölgede seyreden gemilere dikkatli olmaları ve şüpheli durumları İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları Merkezi'ne bildirmeleri yönünde uyarıda bulunulmuştu.

 

İRAN-ABD ARASINDA VARILAN MUTABAKAT

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu. "İslamabad Mutabakatı" adı verilen mutabakat zaptı, gece İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor. Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından tarafların, nihai anlaşmaya varılması için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda kısa süre içinde 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor.

İran çok haklı çok! ABD güdümündeki komşulara uyarı
İran çok haklı çok! ABD güdümündeki komşulara uyarı

Dünya

İran çok haklı çok! ABD güdümündeki komşulara uyarı

Trump'tan İran'a suçlama
Trump'tan İran'a suçlama

Dünya

Trump'tan İran'a suçlama

İran'dan ABD ve Körfez hattına gözdağı! Devrim Muhafızlarının füzeleri ve Hürmüz Boğazı kırmızı çizgimizdir!
İran'dan ABD ve Körfez hattına gözdağı! Devrim Muhafızlarının füzeleri ve Hürmüz Boğazı kırmızı çizgimizdir!

Gündem

İran'dan ABD ve Körfez hattına gözdağı! Devrim Muhafızlarının füzeleri ve Hürmüz Boğazı kırmızı çizgimizdir!

İran'da gizemli patlama sesleri! Sirik kentinde duyulan sesler paniğe neden oldu!
İran'da gizemli patlama sesleri! Sirik kentinde duyulan sesler paniğe neden oldu!

Gündem

İran'da gizemli patlama sesleri! Sirik kentinde duyulan sesler paniğe neden oldu!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mehmet

ABD'nin bu açık provokasyonuyla İran'a karşı yapılan saldırı, İslam dünyasının bölünmesini ve kaosu artırmak için yapılmış bir emperyalist hamledir. Allahü Teala'nın gazabı üzerlerine olsun! Bu hain Amerikan emperyalizminin, Türk devletimizin ve milletimizin yanında yer alması gereken ülkelerin, özellikle de İran gibi İslam dünyasının gücünü zayıflatma amacı taşıdığını açıkça görüyoruz. ABD Başkanı Trump'ın, İran'a karşı savaş çıkarmak için uyduruk bahaneler sunmaya devam etmesi, Amerika'nın bölgedeki istikrarsızlığı körüklemek ve çıkarlarını sağlamak için her türlü hainliği yapmaya hazırlıklı olduğunu gösteriyor.

Doğan

Ak sütün içişe K ak kılı seçme zamanındayız. Asıl bu savaşın sürmesini isteyen küresel çete. İsrail baş rol oyuncusu, İran ABD figüranı. Küresel çete yönetmeni.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23