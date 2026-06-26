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Gündem Ankara'da dev zirve öncesi Turkuaz operasyonu! Emniyet Müdürü çalışmaları sahada denetledi!
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Ankara'da dev zirve öncesi Turkuaz operasyonu! Emniyet Müdürü çalışmaları sahada denetledi!

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Ankara'da dev zirve öncesi Turkuaz operasyonu! Emniyet Müdürü çalışmaları sahada denetledi!

Başkent Ankara, 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, şehirdeki güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Zirve öncesi Yenimahalle ve Keçiören ilçelerinde emniyet güçleri tarafından adeta kuş uçurtulmayan geniş kapsamlı bir "Turkuaz" operasyonu icra edildi.

Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, Yenimahalle ve Keçiören’de 36. NATO Zirvesi öncesi alınan önlemleri denetledi.

Ankara’nın Yenimahalle ve Keçiören ilçelerinde motosikletli polis timleri, trafik, özel harekat, terörle mücadele ve narkotik ekipleri tarafından 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da gerçekleşecek 36. NATO Zirvesi öncesi "Turkuaz" operasyonu gerçekleştirildi.

Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek uygulamaları yerinde denetledi. Yüksek, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmaları inceledi. İl Emniyet Müdürü Yüksek’e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yüksek, vatandaşlarla sohbet ederek problemleri dinledi.

İl Emniyet Müdürü Yüksek, "Başkentin huzuru Türkiye’ye nin huzurudur" sloganı ile vatandaşların huzuru için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

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Yorumlar

Ahmet

36. NATO Zirvesi öncesi Ankara'da Emniyet Müdürü Maksut Yüksek başta Yenimahalle ve Keçiören olmak üzere birçok bölgede güvenlik güçlerinin çalışmalarını yerinde denetledi. Polis ekipleri tarafından gerçekleşen "Turkuaz" operasyonu kapsamında trafik, özel harekat, terörle mücadele ve narkotik ekipleri görev aldı. Vatandaşlarımızın huzurunu sağlamak için tüm imkanları seferber etmeyi vadetmiş olması moral verici. Başkentte yapılacak bu önemli zirvede ülkemizin güvenliği sağlanmalıdır. İnşallah Allah'ın izniyle bu zirve de başarılı geçer ve Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarlarına hizmet eder.
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