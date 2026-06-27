Devlet Bahçeli’den Kadir İnanır için taziye mesajı: Milletimizin gönlünde müstesna bir yer edindi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır için başsağlığı mesajı yayımladı. İnanır'ın vefatından dolayı derin bir üzüntü duyduğunu belirten Bahçeli; merhum sanatçıya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm Türk sanat camiasına taziyelerini iletti.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden usta oyuncu Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Türk sanat camiasına başsağlığı diledi.
Partiden yapılan açıklamaya göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İnanır'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır'ın vefatından dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirten Bahçeli, "Sanat hayatı boyunca ortaya koyduğu değerli eserlerle milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinen merhum Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Türk sanat camiasına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.