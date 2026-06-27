  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den kürsüde imrenilecek hareket! Sünnete riayet edip suyu oturarak içti! Bakan Fidan'dan Kanada'da 'nükleer enerji' mesajı İran'dan ABD ve Körfez hattına gözdağı! Devrim Muhafızlarının füzeleri ve Hürmüz Boğazı kırmızı çizgimizdir! Başkan Erdoğan'dan Kadir İnanır için taziye mesajı Ankara'da tarihi NATO Zirvesi için trafik düzenlemesi belli oldu! Valilikten vatandaşlara kritik ulaşım uyarısı! Kadir İnanır hayatını kaybetti! Zatürre tedavisi gören oyuncudan acı haber! Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama: Yaralılar var İBB yöneticisini kaçırma olayında yeni görüntüler! İşte an be an takip cihazını takma anı Özgür ve yandaşlarına kurultay kapısı kapandı! İstinaf Özel ve destekçilerinin başvurusunu bir kez daha reddetti! İsrail’in sözde ermeni soykırımı adımına ASİMED’den sert tepki! "Katliam dosyasını dünyaya gönderiyoruz"
Gündem Devlet Bahçeli’den Kadir İnanır için taziye mesajı: Milletimizin gönlünde müstesna bir yer edindi
Gündem

Devlet Bahçeli’den Kadir İnanır için taziye mesajı: Milletimizin gönlünde müstesna bir yer edindi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Devlet Bahçeli’den Kadir İnanır için taziye mesajı: Milletimizin gönlünde müstesna bir yer edindi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır için başsağlığı mesajı yayımladı. İnanır'ın vefatından dolayı derin bir üzüntü duyduğunu belirten Bahçeli; merhum sanatçıya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm Türk sanat camiasına taziyelerini iletti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden usta oyuncu Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Türk sanat camiasına başsağlığı diledi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İnanır'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır'ın vefatından dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirten Bahçeli, "Sanat hayatı boyunca ortaya koyduğu değerli eserlerle milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinen merhum Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Türk sanat camiasına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

MHP bugünü de boş geçmedi! Bir il teşkilatı daha feshedildi: Sayı 17'ye yükseldi
MHP bugünü de boş geçmedi! Bir il teşkilatı daha feshedildi: Sayı 17'ye yükseldi

Gündem

MHP bugünü de boş geçmedi! Bir il teşkilatı daha feshedildi: Sayı 17'ye yükseldi

MHP'de fesih fırtınası sürüyor: Bir il teşkilatının daha bileti kesildi
MHP'de fesih fırtınası sürüyor: Bir il teşkilatının daha bileti kesildi

Gündem

MHP'de fesih fırtınası sürüyor: Bir il teşkilatının daha bileti kesildi

AK Parti ve MHP itiraz etmişti! Zile’deki usulsüz seçimlere mahkeme freni
AK Parti ve MHP itiraz etmişti! Zile’deki usulsüz seçimlere mahkeme freni

Siyaset

AK Parti ve MHP itiraz etmişti! Zile’deki usulsüz seçimlere mahkeme freni

MHP’den Yunanistan’a Batı Trakya tepkisi: Türkiye, Batı Trakya’nın da garantörüdür! Eninde sonunda başınızı yakacaksınız!
MHP’den Yunanistan’a Batı Trakya tepkisi: Türkiye, Batı Trakya’nın da garantörüdür! Eninde sonunda başınızı yakacaksınız!

Gündem

MHP’den Yunanistan’a Batı Trakya tepkisi: Türkiye, Batı Trakya’nın da garantörüdür! Eninde sonunda başınızı yakacaksınız!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23