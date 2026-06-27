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Süper nine keçilerini bırakmıyor 94 yaşında dağ tepe çobanlık yapıyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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IHA Giriş Tarihi:

Süper nine keçilerini bırakmıyor 94 yaşında dağ tepe çobanlık yapıyor

Antalya'da yaşayan 94 yaşındaki Emine Tektaş, yaklaşık 90 yıldır sürdürdüğü çobanlık mesleğini ilerleyen yaşına rağmen bırakmıyor.

#1
Foto - Süper nine keçilerini bırakmıyor 94 yaşında dağ tepe çobanlık yapıyor

Her sabah erkenden kalkarak keçilerini otlatan, sütlerini sağan ve sıcak havalardan etkilenmemeleri için kırkımlarını yapan Tektaş, azmiyle gençlere örnek oluyor.

#2
Foto - Süper nine keçilerini bırakmıyor 94 yaşında dağ tepe çobanlık yapıyor

Döşemealtı ilçesine bağlı Bademağacı Mahallesi'nde yaşayan Emine Tektaş (94), henüz 5 yaşındayken başladığı çobanlık mesleğini aralıksız sürdürüyor.

#3
Foto - Süper nine keçilerini bırakmıyor 94 yaşında dağ tepe çobanlık yapıyor

Gününü dağlarda "çocuklarım" diye seslendiği keçileriyle geçiren Tektaş, ilerleyen yaşına rağmen yaklaşık 80 keçilik sürüsünün bakımını tek başına üstleniyor.

#4
Foto - Süper nine keçilerini bırakmıyor 94 yaşında dağ tepe çobanlık yapıyor

Her sabah gün doğmadan işe koyulan Emine Nine, keçilerini otlatıyor, sütlerini sağıyor ve yaz sıcaklarından etkilenmemeleri için kırkım işlemlerini de kendi yapıyor.

#5
Foto - Süper nine keçilerini bırakmıyor 94 yaşında dağ tepe çobanlık yapıyor

Yıllardır hayvancılıkla geçimini sağlayan yaşlı kadın, keçilerin satışı ile süt ve peynirden elde ettiği gelirle yaşamını sürdürüyor.

#6
Foto - Süper nine keçilerini bırakmıyor 94 yaşında dağ tepe çobanlık yapıyor

Çobanlığın hayatının ayrılmaz bir parçası olduğunu söyleyen Emine Tektaş, mesleğe çocuk yaşlarda başladığını belirterek, "5 yaşındayken çobanlık yapan nenemin arkasından hep giderdim.

#7
Foto - Süper nine keçilerini bırakmıyor 94 yaşında dağ tepe çobanlık yapıyor

Büyüdüğümde de sürü bana teslim edildi. Yaklaşık 90 yıldır çobanlık yapıyorum. Çok zorluğu yok. Davarları çeviriyorum, başkalarının ekinlerine girmesine engel oluyorum. Gücümün yettiği kadar yapıyorum" dedi.

#8
Foto - Süper nine keçilerini bırakmıyor 94 yaşında dağ tepe çobanlık yapıyor

Hayatı boyunca keçiler sayesinde geçimini sağladığını ifade eden Tektaş, "5 çocuğum vardı, biri vefat etti. Kaç tane torunum var bilmiyorum. Oğlaklarla birlikte 80 tane keçim var. Onlar sayesinde arsa aldım, üzerine de evimi yaptım.

#9
Foto - Süper nine keçilerini bırakmıyor 94 yaşında dağ tepe çobanlık yapıyor

Keçileri, sütünü ve peynirini satıyoruz. Allah'ın ömür verdiği yere kadar bu işi yapacağım. Gidemeyecek hale gelirsem de artık kızım keçilerin yanına gider" diye konuştu.

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