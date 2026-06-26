İBB'nin sansürlediği konuşma! Silivri'deki Ekrem'in vekili: İstanbul düşerse Kudüs düşer

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Uzunçayır Kavşağı Yaya Üst Geçidi ve çevre düzenlemesi için açılış töreni gerçekleştirildi.

Kadıköy’de düzenlenen törende konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan,İstanbul’a hizmet etmenin ibadet olduğunu söyledi.

"İstanbul düşerse Kudüs düşer"

Aslan, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"İbadetten bizi kimse alıkoyamaz. Elhamdülillah bu ülkeye de İslam’a da Kur’an’a da İslam’ın sancağına da ehlibeyte de hizmet etmek bizim birinci görevimizdir. İslam’ın korunacağı yer Türkiye’dir, İstanbul’dur. İstanbul düşerse Kudüs düşer. İstanbul’dur asıl olan. İstanbul’a sahip çıkmak her Türkiye yurttaşının birinci görevidir."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) resmi internet sitesinde Aslan'ın bu sözlerini sansürlenmesi tepki çekti.

İşte Nuri Aslan'ın konuşmasının sansürlendiği İBB'nin resmi sitesindeki o haber: