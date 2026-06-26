  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
63 CHP’li hakkında flaş karar: Cemevi'ndeki rezaletin faturası çıktı Sokak borazancısı Özel'den 'hendek'çi Demirtaş'a methiye Avrupalı istihbaratçılardan şok iddia 4 ülke Putin’in hedefinde Genç çoban sitem etti: Köye kızlar gelmiyor gelseler bile... Genç Aleviler Birliği’nden provokasyona sert tepki! “Cemevleri slogan meydanı değildir, kınıyoruz!” Tedirgin eden kararlar! Cinsiyet değişikliği düzenlemesinde soru işaretleri Mizah kılıfıyla Cumhurbaşkanı’na hakarete sert tepki! Şamil Tayyar: Densizliğin şaka ambalajıyla sunulmasının mizahla hiçbir ilgisi olamaz! Ağaç A.Ş’de yandaşa para var borca yok! Cemevindeki rezil provokasyona sert tepki! “Kürt Siyaseti bu ahlaksızlığa alet edilerek önümüzdeki on yılını da heder edecek!” Terör devleti İsrail rahat durmuyor İran’dan sert uyarı
Gündem İBB'nin sansürlediği konuşma! Silivri'deki Ekrem'in vekili: İstanbul düşerse Kudüs düşer
Gündem

İBB'nin sansürlediği konuşma! Silivri'deki Ekrem'in vekili: İstanbul düşerse Kudüs düşer

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İBB'nin sansürlediği konuşma! Silivri'deki Ekrem'in vekili: İstanbul düşerse Kudüs düşer

Türkiye'nin en büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun İBB'deki vekili Nuri Aslan yaptığı açıklamada "İstanbul düşerse Kudüs düşer." dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) resmi internet sitesinde Aslan'ın bu sözlerini sansürlenmesi tepki çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Uzunçayır Kavşağı Yaya Üst Geçidi ve çevre düzenlemesi için açılış töreni gerçekleştirildi.

Kadıköy’de düzenlenen törende konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan,İstanbul’a hizmet etmenin ibadet olduğunu söyledi.

 

"İstanbul düşerse Kudüs düşer"

Aslan, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"İbadetten bizi kimse alıkoyamaz. Elhamdülillah bu ülkeye de İslam’a da Kur’an’a da İslam’ın sancağına da ehlibeyte de hizmet etmek bizim birinci görevimizdir. İslam’ın korunacağı yer Türkiye’dir, İstanbul’dur. İstanbul düşerse Kudüs düşer. İstanbul’dur asıl olan. İstanbul’a sahip çıkmak her Türkiye yurttaşının birinci görevidir."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) resmi internet sitesinde Aslan'ın bu sözlerini sansürlenmesi tepki çekti.

 

İşte Nuri Aslan'ın konuşmasının sansürlendiği İBB'nin resmi sitesindeki o haber:

 

Babalar günü bahane ‘Hırsız’ı övme şahane! İBB'den skandal İmamoğlu paylaşımı
Babalar günü bahane ‘Hırsız’ı övme şahane! İBB'den skandal İmamoğlu paylaşımı

Gündem

Babalar günü bahane ‘Hırsız’ı övme şahane! İBB'den skandal İmamoğlu paylaşımı

CHP’li İBB raydan çıktı
CHP’li İBB raydan çıktı

Siyaset

CHP’li İBB raydan çıktı

İBB yöneticisi kaçırılmıştı! Kaçıranlar böyle yakalandı
İBB yöneticisi kaçırılmıştı! Kaçıranlar böyle yakalandı

Gündem

İBB yöneticisi kaçırılmıştı! Kaçıranlar böyle yakalandı

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'yu ziyaret etti
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'yu ziyaret etti

Gündem

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'yu ziyaret etti

‘İBB Kültür AŞ müdürünü polisler kaçırdı’ demişti! Ali Çağatay gözaltına alındı
‘İBB Kültür AŞ müdürünü polisler kaçırdı’ demişti! Ali Çağatay gözaltına alındı

Gündem

‘İBB Kültür AŞ müdürünü polisler kaçırdı’ demişti! Ali Çağatay gözaltına alındı

İBB yöneticisini kaçırma olayında yeni görüntüler! İşte an be an takip cihazını takma anı
İBB yöneticisini kaçırma olayında yeni görüntüler! İşte an be an takip cihazını takma anı

Gündem

İBB yöneticisini kaçırma olayında yeni görüntüler! İşte an be an takip cihazını takma anı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23