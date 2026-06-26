Siyonist katiller ile Beyrut yönetimi aynı masada! ABD gözetiminde kirli ittifakın üçlü anlaşması imzalandı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ortadoğu'yu kan gölüne çeviren vahşi terör devleti İsrail ile Lübnan arasında, okyanus ötesindeki şer odağı ABD'nin hamiliğinde yürütülen sinsi diplomasinin perdesi nihayet aralandı. Başkent Washington'da kapalı kapılar ardında gerçekleştirilen ve doğrudan müzakerelerin 5. turu olan gizli görüşmelerin ardından, bölge dengelerini sarsacak feci bir ortaklığa imza atıldığı resmen duyuruldu.
ABD'nin arabuluculuğunda İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmeleri yapıldı.
Başkent Washington'da gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin açıklamada bulunan Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, İsrail ile Lübnan'ın bir anlaşmaya varmak, çalışmalarını sürdürmek üzere bir araya geldiğini; tarafların uzun vadeli barış ve güvenliği sağlama hedefiyle müzakereleri sürdürdüğünü söylemişti.
Müzakerelere ilişkin açıklamada bulunan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD, İsrail ve Lübnan arasında üçlü çerçeve anlaşmasının imzalandığını belirtti.