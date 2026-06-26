CHP'li iş adamı Sancaktepe Belediyesi'ndeki rüşveti ifşa etti: 700 milyonluk bağış mı olur?

Rant kavgaları ve bitmek bilmeyen koltuk oyunlarıyla çalkalanan CHP’li belediyelerdeki rüşvet ve yolsuzluk bataklığına her gün bir yenisi ekleniyor.

Fondaşlar ve troller eliyle reklam peşinde koşan CHP zihniyetinin maskesi bu kez İstanbul Sancaktepe’de düştü.

CHP’ye yakınlığıyla bilinen iş adamı Özkan Kıral, Sancaktepe Belediyesi’nin imar ve ruhsat oyunlarıyla iş insanlarını nasıl haraca bağladığını, millete hizmet yerine ceplerini nasıl doldurduklarını belgeleriyle bir bir itiraf etti.

Günah çıkaran CHP'li Kıral, "Sancaktepe halkından özür diliyorum, biz hatamızı yeni anladık" diyerek belediyedeki kirli tezgahı patlattı.

İşte CHP'li Sancaktepe Belediyesi'ni sarsan o dev rüşvet ve şantaj skandalının kan donduran detayları:"Rüşveti Ver, Ruhsatı Al!" Şantaj Çarkıİnşaatları Durdurup Para Sızdırıyorlar:

CHP'li Sancaktepe Belediyesi'nin, helal rızkının peşinde olan iş insanlarının projelerini haksız yere mühürlediği ve "Bağış yapın yoksa inşaat devam etmez" diyerek açıkça tehdit savurduğu ortaya çıktı.

Ruhsatta ve imarda sorun çıkaran CHP'li yönetimin, kanunları uygulamak yerine işi ticarete döktüğü; "Ruhsatta ya da imarda sorun mu var? Bağış verin çözülsün" mantığıyla rüşvete kılıf uydurduğu ifşa edildi.

700 milyon liralık devasa vurgun

İş adamı Özkan Kıral, dönen paraların boyutunu isyan ederek gözler önüne serdi.

Kıral "400 bin, 500 bin, 15 milyon TL bağış olmaz. 700 milyona yakın bağış toplanmış, bu mu bağış?" diyerek hortumlanan paraların hesabını sordu.

Skandalın en iğrenç boyutu ise bağış adı altında zorla toplanan evrakların akıbeti oldu.

Kıral, "Bir iş insanından bağış adı altında alınan çekle restoran borcu ödeniyor. Bu mu bağış?" diyerek toplanan paraların kimlerin lüks ziyafetlerine peşkeş çekildiğini açıkça ilan etti.

Alper Yeğin'e hodri meydan

CHP’li Belediye Başkanı Alper Yeğin’e her yerde yüzleşme çağrısı yapan ve meydan okuyan iş adamı, "Elimde belgeler var, Alper Yeğin ile her yerde konuşmaya hazırım" diyerek yolsuzluğun üstünü örtmeye çalışan CHP medyasını ve yönetimini adeta köşeye sıkıştırdı.

Seçim öncesi dürüstlük abidesi kesilen, göreve gelince ise milleti haraca bağlayan bu zihniyetin kirli çamaşırları dökülürken; lüks restoranlarda halkın parasıyla hesap kapatan CHP’li Alper Yeğin’in bu rezalet karşısında ne yalan uyduracağı merakla bekleniyor.