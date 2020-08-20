Macron'dan Erdoğan hazımsızlığı

Sesini çıkaran ve kendi oyununu kuran Türkiye, rahatsızlık vermeye devam ediyor.

"Erdoğan genişlemeci bir politika izliyor"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın izlediği politikanın hazımsızlık oluşturduğu Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, tepki çeken ifadelerde bulundu. Macron, Erdoğan'ın politikasının Avrupa Birliği'nde (AB) istikrarsızlık oluşturmaya yönelik olduğunu ileri sürdü.

Hadsiz sözlerini Paris Match dergisine aktaran Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milliyetçilik ve İslamcılığın karışımına dayanan genişlemeci bir politika izlediğini iddia etti.

Bu politikanın Avrupa Birliği'nin değerleri ile örtüşmediğini savunan Macron, durumun istikrarsızlık faktörü halinde olduğunu öne sürdü.

Avrupa Birliği'nin bulunulan durum dahilinde yaşananları gerçekçi şekilde değerlendirmesi ve kendi çıkarlarına uygun olarak hareket etmesi gerektiğini ileri süren Fransa Cumhurbaşkanı, gerilimin tırmandırılmasından yana olmadığını ancak simetrik eylemler gerekli için güçsüz diplomasiden kaçınılması gerektiğini düşündüğünü savundu.

Fransa'dan tepki çeken Doğu Akdeniz ve GKRY hamlesi

Fransa, Türkiye'nin meşru faaliyetleri karşısında kıvranan Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan ile Doğu Akdeniz'de ortak askeri tatbikat düzenlemişti. Fransa’nın bölgeye iki savaş jeti ile beraber bir de fırkateyn gönderdiği ifade edilmişti. Rum kesimi ile de bir tatbikat gerçekleştiren Fransa'ya Türkiye'den tepki gelmiş, yapılan açıklamada Fransa'nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile ortak tatbikatlar düzenleyerek, geçici de olsa, 1960 Antlaşmalarının hilafına burada askeri uçaklarını konuşlandırmasının kabul edilemeyeceği duyurulmuştu.