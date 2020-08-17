Macron'a tepki yağdı: Sen önce kendi ülkene bak
Avrupa Birliği'ni Belarus'taki göstericilere destek vermeye çağıran Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinde hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. "Sarı Yelekliler" olaylarını hatırlatan sosyal medya kullanıcıları Macron'a "Sen önce kendi ülkene bak" diyerek tepki gösterdi.
Belarus'ta Aleksandr Lukaşenko'nun altıncı kez seçilmesinin ardından gösteriler patlak verdi. Seçimlerin hileli olduğunu belirten muhalefet, sonuçlara itiraz etti. Yüzbinlerce Belaruslu tartışmalı seçim sonrası sokaklara dökülerek protesto gösterileri düzenlemeye başladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da giderek şiddetlenen hükümet karşıtı protesto gösterilerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla destek verdi.
Avrupa Birliği'ni protestocuların yanında durmaya çağıran Macron hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Yaptığı paylaşım sonrası Macron sosyal medya kullanıcları tarafından adeta linç edildi.
Macron'un Belaruslulardan önce kendi halkının sorunlarına kulak vermesini isteyen sosyal medya kullanıcıları tepkilerini çok sert sözlerle dile getirdi. "Sarı Yelekliler" olayını hatırlatan sosyal medya kullanıcıları Macron'u adeta yerden yere vurdu.