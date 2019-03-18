Macron zor durumda! Tatilini yarıda kesti

Akaryakıt eylemi olarak başlayan ve giderek tırmanan Sarı Yelekliler'in protesto eylemi Macron hükümetini köşeye sıkıştırmaya başladı. Sarı Yelekliler'in başkent Paris'te Cumartesi günü düzenlediği protesto gösterisinde meydana gelen şiddet olaylarının ardından Fransa hükümeti sert tedbirler almaya hazırlanıyor. Yaşanan olaylar nedeniyle Pireneler'deki kayak tatilini yarıda keserek Paris'e dönen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, içişleri bakanlığındaki kriz masasını ziyaretinde, bundan böyle şiddetin önlenmesi için ek sert tedbirler alacaklarını dile getirdi.

Macron hükümetinin aldığı tedbirler işe yaramadı

Macron, hükümetin Kasım ayından bu yana birtakım önlemler aldığını ancak yaşanan şiddet olaylarının , bu önlemlerin yetersiz kaldığını gösterdiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Macron ayrıca, protesto gösterisinde taşkınlığa katılan herkesin ve şiddete karışanların suç ortağı olduğunu belirtti. Paris'in dünyaca ünlü Champs-Elysées bulvarında yaşanan şiddet olayları sırasında, çok sayıda lüks ürün mağazası yağmalanmış, bu mağazalardan bazıları ile bir banka şubesi de kundaklanmıştı. Sarı Yelekliler ayrıca bulvarın çeşitli noktalarına barikatlar kurmuş ve yaşanan olaylarda onlarca kişi yaralanmıştı.

Cumartesi günkü protesto eylemlerinde 42 gösterici ve 17 polis yaralandı

Fransa İçişleri Bakanlığı Sarı Yelekliler'in Cumartesi günkü gösterilerine Paris'te yaklaşık 10 bin, ülke çapında da yaklaşık 32 bin kişinin katıldığını duyurdu. Ancak Sarı Yelekliler'in sosyal medya hesaplarında, ülke çapında katılımcı sayısı 231 bin olarak açıklandı.



Sadece Paris'teki gösterilerde 5 bin kadar polis ve çok sayıda zırhlı araç görev yaptı. Güvenlik güçleri göstericilere karşı göz yaşartıcı ve ses bombalarının yanında tazyikli su da kullandı. Emniyet güçlerinin verilerine göre yaşanan çatışmalarda 42 gösterici ve 17 polis yaralandı. Gözaltına alınan yaklaşık 240 kişiden 100 kadarı tutuklandı.

İşyerleri yağmalandı, bankalar kundaklandı

Görgü tanıklarının ifadeleri ve gazetecilerinin aktardığı bilgilere göre Sarı Yelekliler grubundan bazı kişiler Champs-Elysées bulvarında kaldırım taşlarını yerinden sökerek bunlarla dükkan ve mağazaların camlarını kırdı. İş yerlerinin yağmalandığı olaylarda, yağmalanan kıyafetlerle mobilya parçalarının yanan barikatlara atıldığı bildiriliyor. Gösterilerde ayrıca "Devrim!" ve "Kıyamet bu!" gibi sloganlar atıldığı da gelen haberler arasında. Zemin katında bulunan banka şubesinin kundaklandığı bir binanın ikinci katında bebeği ile mahsur kalan bir kadının itfaiyeciler tarafından kurtarıldığı ve bu yangında ikisi itfaiye eri olmak üzere 11 kişinin yaralandığı belirtiliyor.

İçişleri Bakanı: Bunlar birer katil

Yaşanan olayların ardından sert açıklamalarda bulunan Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner kundakçıların, gösterici ya da taşkınlık yapan protestocu değil, birer katil olduklarını söyledi. Bazı kişilerin Paris'teki gösterilere sadece yıkım ve zarar vermek için katıldığını ifade eden Castaner, Sarı Yelekliler içinde aşırı şiddet göstermeye eğilimli olanların sayınının bin 500 civarında olduğunu vurguladı.



Şiddet eylemlerine katılan göstericilerden bazıları ise eylemlerini savundu. Gazetecilere konuşan bir gösterici, "Burada yaşananlar güzel değil ama sesimizi ancak böyle duyurabiliyoruz" dedi.

Macron'un adımları yeterli gelmedi

Macron, Sarı Yeleklilerin eylemlerine karşı Aralık ayında ulusal çapta bir istişare başlatmıştı. Ülkede hangi alanlarda reformlar yapılması gerektiği internet üzerinden ve belediye meclislerindeki toplantılarla ele alınmıştı. İstişareler iki ayın ardından sona erdirilmişti.



Ancak Sarı Yelekliler, bu istişareleri krizin çözümü için yeterli görmüyor. Göstericiler, istişareleri Mayıs'ta yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde Macron'un seçim taktiği olarak görüyor.



Sarı Yeleklilerin eylemleri, akaryakıt zammını protesto amacıyla 17 Kasım'da başladı. Fransız hükümetinin politikalarının eleştirildiği geniş katılımlı eylemlere dönüşen gösterilerde, işçi, emekli ve öğrenci hakları gibi konularda talepler duyurulmaya çalışılıyor.



Fransa Cumhurbaşkanı Macron, gösterileri dindirmek için ilk adım olarak akaryakıt zammını askıya almış, ardından da asgari ücrete 100 euro zam yapılmasını içeren bir paket açıklamıştı. Gösteriler sonucu Fransa'da 10 kişi hayatını kaybetmişti.