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Dünya Macron yönetiminden skandal ikiyüzlülük! Filistin derneklerini kapattılar
Dünya

Macron yönetiminden skandal ikiyüzlülük! Filistin derneklerini kapattılar

Her konuda özgürlük ve demokrasi dersi vermeye kalkan ikiyüzlü Fransa’da Filistin'e destek veren 2 dernek, Müslümanları hedef alan tartışmalı “Cumhuriyet Değerlerini Güçlendiren Prensipler” yasası kapsamında Bakanlar Kurulu kararıyla feshedildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-10 22:56:00 -
Macron yönetiminden skandal ikiyüzlülük! Filistin derneklerini kapattılar

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, kararı Twitter’dan paylaşarak, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatı doğrultusunda, Filistin Kazanacak Topluluğu (Collectif Palestine Vaincra) ve Filistin Eylem Komitesi (Comite Action Palestine) derneklerinin Bakanlar Kurulunda feshedildiğini belirtti.

Darmanin, kararın derneklerin “nefret, şiddet ve ayrımcılığa” teşvik ettiği gerekçesiyle alındığını aktardı.

Öte yandan, gerekçeli fesih kararında dernekler terör örgütü olarak kabul edilen kuruluşlara destek vermekle suçlandı.

Filistin Kazanacak Topluluğu ise kararı skandal olarak nitelendirerek, Danıştay’a itiraz başvurusunda bulunacaklarını açıkladı.

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Yorumlar

Osmanlı torunları

Elbet sırası gelende , Rabbimizin c,c gazabı sizide bulaçaktır.
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