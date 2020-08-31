Macron Sevr'in 100. yılında Lübnan'a gitti

3 hafta önce Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki patlama nedeniyle bu ülekeyi ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yarın patlamanın gerçekleştiği Beyrut Limanı'nı tekrar ziyaret edeceğini açıkladı.

Macron, Beyrut'un tekar inşası, eğitim, sağlık gibi konularda projeler paylaşacağını açıkladı. Lübnan’ın 100. yılı vesilesiyle de Beyrut’u ziyaret ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Macron, Lübnan’ın siyasi durumunu inceleyeceklerini söyledi.

Reformları denetleyecek

Macron, Lübnan'ın içişlerine karışmak gibi bir niyetinin olmadığını ancak Lübnan halkına hizmet edecek reformların yapılacağından emin olmak istediğini söyleyerek, reformların Fransa'nın destek verebilmesi için gerekli olduğunu söyledi.

Fransa Lübnan'ı 1920 yılında Sevr Anlaşması çerçevisinde mandasına almıştı. 2. Dünya Savaşı'nda Fransa Nazilere yenilince, Lübnan 22 Kasım 1943 yılında özgürlüğünü kazanmıştı.