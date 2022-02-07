Macron Moskova yolcusu: ‘Putin'in inine gidiyoruz!'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, riskli bir diplomatik hamleyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den Ukrayna konusunda gerilimi azaltmak için taahhütler alma amacıyla bugün Moskova’ya gidiyor.

Macron geçtiğimiz hafta Batılı müttefikleri, Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile bir dizi telefon görüşmesi yaptı.

Fransız lider, yarın ise ‘eli boş dönerse utanç verici olabilecek’ bu adım için Kiev’i ziyaret edecek.

Macron’a yakın bir kaynak Reuters’a verdiği demeçte, “Putin'in inine gidiyoruz, birçok yönden bu bir zar atmak gibi” dedi.

Rusya, Ukrayna yakınlarında yaklaşık 100 bin asker topladı ve Ukrayna’nın NATO üyeliğine kabul edilmemesi de dahil olmak üzere NATO ve ABD’den güvenlik garantileri talep etti.

Macron’a yakın kaynaklara göre, bu ziyaretin amaçlarından biri, zaman kazanmak ve Avrupa’da Macaristan, Slovenya ve en önemlisi Fransa’da yapılacak Nisan seçimlerine kadar durumu en az birkaç ay askıya almak.

Fransa Cumhurbaşkanı, 2017’de iktidara gelmesinden bu yana geçen beş yıl içinde Putin’i ikna etmeye çalıştı. Onun çabaları, Rus liderle yakın bir diyalog ve birçok kez aksiliklerle sonuçlandı.

Macron’un birçok girişimi, Rusya’nın geçen yılın sonlarında Rus paralı askerlerinin Mali’ye gelişiyle doruğa ulaşan Afrika’daki geleneksel Fransız nüfuz alanlarına girmesini engelleyemedi.

Fransa Cumhurbaşkanı’nın Rusya ve Ukrayna ziyareti, ülkede cumhurbaşkanlığı seçimlerine üç aydan az bir süre kala gerçekleşiyor.

Siyasi danışmanları ziyaret ve sonuçlarından bir seçim kazancı bekliyor, ancak Macron aday olup olmayacağını henüz açıklamadı.