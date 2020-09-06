  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Macron Lübnan’a yeni işgalci olarak geliyor
Dünya

Macron Lübnan’a yeni işgalci olarak geliyor

Lübnan’daki Şii alimlerden ve Hizbullah örgütünün ilk Genel Sekreteri Şeyh Subhi Tufeyli, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un “Lübnan’a yeni işgalci olarak geldiğini” söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 09:59:00 -
Macron Lübnan’a yeni işgalci olarak geliyor

Şeyh Tufeyli, önceki gün verdiği cuma hutbesinde, Beyrut Limanı’ndaki şiddetli patlamanın ardından ülkeyi iki kez ziyaret eden Macron’un Lübnan’a yönelik yaklaşımını değerlendirdi. Hiç kimsenin Macron’u şefkatli görmemesi uyarısında bulunan Şeyh Tufeyli, “Fransa’yı Hristiyanlar için şefkatli ülke olarak görenler veya İran’ı Şiiler için şefkatli ülke olarak görenler çok yanlış görüyordur” ifadelerini kullandı. Lübnanlı yöneticilerin Macron’a karşı tutumlarını da eleştiren Şeyh Tufeyli, şunları kaydetti: “Lübnan’daki siyasi kesimin tümü Macron’a boyun eğdi. Eğer ülkede toplumsal, ekonomik ve güvenlik alanlarını yıkan bir felaket var düşüncesiyle buna başvurmuşsanız, bu yıkıma yol açan sizlersiniz. (Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Fransız komutanı General Henri) Gouraud ülkeleri işgal için gelmişti, Macron da şu anda aynı düşünceyle yeni işgalci olarak geliyor.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şeyh Tufeyli cuma hutbesinde Macron'a ateş püskürdü
Dünya

Şeyh Tufeyli cuma hutbesinde Macron'a ateş püskürdü

Beyrut’taki patlamayı bahane ederek Lübnan’a üst üste ziyaretler gerçekleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’a, Şii alim Şeyh Subhi T..
İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması! 'Yıldırım' çarptı, çok sayıda terörist etkisiz
Gündem

İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması! 'Yıldırım' çarptı, çok sayıda terörist etkisiz

İçişleri Bakanlığı’ndan gelen açıklamaya göre Yıldırım Operasyonları kapsamında 38 PKK'lının etkisiz hale getirildiği bildirildi...
İstediğini alamayan Yunanistan kayışı kopardı! Skandal 'Stoltenberg' iddiası
Gündem

İstediğini alamayan Yunanistan kayışı kopardı! Skandal 'Stoltenberg' iddiası

Akdeniz’de haksız olduğunu bile bile Türkiye’ye karşı düşmanca bir tavır sergileyen Yunanistan, NATO’dan da umduğu desteği bulamayınca iyice..
Satılık 2017 model Toyota Corolla
Satılık 2017 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı