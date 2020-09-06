Macron Lübnan’a yeni işgalci olarak geliyor

Şeyh Tufeyli, önceki gün verdiği cuma hutbesinde, Beyrut Limanı’ndaki şiddetli patlamanın ardından ülkeyi iki kez ziyaret eden Macron’un Lübnan’a yönelik yaklaşımını değerlendirdi. Hiç kimsenin Macron’u şefkatli görmemesi uyarısında bulunan Şeyh Tufeyli, “Fransa’yı Hristiyanlar için şefkatli ülke olarak görenler veya İran’ı Şiiler için şefkatli ülke olarak görenler çok yanlış görüyordur” ifadelerini kullandı. Lübnanlı yöneticilerin Macron’a karşı tutumlarını da eleştiren Şeyh Tufeyli, şunları kaydetti: “Lübnan’daki siyasi kesimin tümü Macron’a boyun eğdi. Eğer ülkede toplumsal, ekonomik ve güvenlik alanlarını yıkan bir felaket var düşüncesiyle buna başvurmuşsanız, bu yıkıma yol açan sizlersiniz. (Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Fransız komutanı General Henri) Gouraud ülkeleri işgal için gelmişti, Macron da şu anda aynı düşünceyle yeni işgalci olarak geliyor.”