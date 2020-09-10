  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Macron geri bastı: Türkiye ile yeniden ilişki kurmak istiyoruz
Dünya

Macron geri bastı: Türkiye ile yeniden ilişki kurmak istiyoruz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye ile iyi niyetle yeniden ilişki kurmak istediklerini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 22:24:00 -
Macron geri bastı: Türkiye ile yeniden ilişki kurmak istiyoruz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan son dakika açıklaması geldi.

Büyük tepki çeken sözlerinin ardından dikkat çeken ifadeler

Macron, Türkiye ile iyi niyetle yeniden ilişki kurmak istediklerini söyledi.

Macron'un skandal sözlerine tepki yağdı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, sorunlarının Türk halkı ile değil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olduğunu söyleyerek büyük bir skandala imza atmış, Macron'a Türkiye'den tepki yağmıştı.

Yunanistan'a arka çıktılar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru faaliyetleri, Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi (GKRY), Fransa ve Almanya'da hazımsızlığa sebebiyet vermiş, Türkiye'nin kararlığı karşısında provokasyonlara kalkışan Yunanistan'a Fransa arka çıkmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yüz maskelerine karşı bomba iddia: Aşıya gerek kalmayabilir!
Korona Virüs

Yüz maskelerine karşı bomba iddia: Aşıya gerek kalmayabilir!

ABD’li bilim insanları, maske katmanından geçen daha küçük viral yüklerin neden olacağı enfeksiyonların, koronavirüse karşı bağışıklık oluşt..
Bülent Arınç kötü haberi duyurdu
Gündem

Bülent Arınç kötü haberi duyurdu

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, koronavirüse yakaladığını duyurdu.
Kılıçdaroğlu'nun koronavirüs test sonucu açıklandı
Gündem

Kılıçdaroğlu'nun koronavirüs test sonucu açıklandı

Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan koronavirüs testinin sonucunun negatif çıktığı açıklandı.

Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı