Macron geri bastı: Türkiye ile yeniden ilişki kurmak istiyoruz
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye ile iyi niyetle yeniden ilişki kurmak istediklerini belirtti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan son dakika açıklaması geldi.
Büyük tepki çeken sözlerinin ardından dikkat çeken ifadeler
Macron, Türkiye ile iyi niyetle yeniden ilişki kurmak istediklerini söyledi.
Macron'un skandal sözlerine tepki yağdı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, sorunlarının Türk halkı ile değil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olduğunu söyleyerek büyük bir skandala imza atmış, Macron'a Türkiye'den tepki yağmıştı.
Yunanistan'a arka çıktılar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru faaliyetleri, Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi (GKRY), Fransa ve Almanya'da hazımsızlığa sebebiyet vermiş, Türkiye'nin kararlığı karşısında provokasyonlara kalkışan Yunanistan'a Fransa arka çıkmıştı.