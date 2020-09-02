Macron eski sömürgesinin hükümetini belirledi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ardından ülkeyi ikinci kez ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan'da 15 gün içerisinde yeni bir hükümet kurulacağını duyurdu.

Reformları takip edeceğini söyledi

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta meydana gelen şiddetli patlama sonrası bölgeye giden ilk siyasi lider olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 3 hafta sonra tekrar ziyaret ettiği Beyrut'ta bir dizi temasta bulunduktan sonra ülkede 15 gün içerisinde yeni bir hükümet kurulacağını açıkladı. Lübnan'daki siyasilerin yeni bir hükümet kurma konusunda anlaştığını belirten Macron, yeni hükümet üyelerinin kabiliyetli kişilerden seçileceğini söyledi. Macron ayrıca Fransa'nın eski sömürüsü olan Lübnan'a Aralık ayında tekrar geleceğini ve reformları takip edeceğini açıkladı.