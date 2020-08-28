Macron: Bunu yaparsak sivil savaş çıkar

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan dikkat çeken bir Lübnan açıklaması geldi.

Macron, Lübnan'ın bölgesel güçlerin çalkantılarına bırakılması halinde sivil savaş çıkacağını ileri sürdü.

Gazetecilere konu ile ilgili açıklamada bulunan Fransa Cumhurbaşkanı, Lübnan'ın iç işlerine karışmaya karşı olduğunu iddia etti.

Macron, Lübnan'ın bölgesel güçlerin çalkantılarına bırakmanın sivil savaş çıkmasına neden olacağını, Lübnan'da reformların hayata geçirilmesi gerektiğini, yoksa ekonominin çökeceğini, bu durumun da mağdurlarının Lübnan halkı olacağını söyledi.

Macron Lübnan'a gidiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un pazartesi ve salı günü Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gitmesi bekleniyor.

"Ziyaretin amacı baskı yapmak"

Elysee Sarayı kaynakları, bu ziyaretin hedefinin reformları gerçekleştirebilecek hükümetin kurulması için gerekli şartların sağlanması adına baskı yapmak olduğunu bildirdi.

Dün açıklamada bulunan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Lübnan'da acil olarak yeni hükümetin kurulması ve reformların hayata geçirilmesi gerektiğini söyleyerek bugün Lübnan'ın ortadan kaybolması riskiyle karşı karşıya olduklarını ileri sürmüştü.

Beyrut Limanı'ndaki büyük patlama

4 Ağustos tarihinde Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, sonrasında ise tüm kenti sarsan çok şiddetli bir patlama yaşanmıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 senedir Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını bildirmişti.

182 kişinin hayatını kaybettiği patlamada yaklaşık 6 bin kişinin de yaralandığı, onlarca kişinin ise kayıp olduğu belirtilmişti.

Lübnan resmi makamları, patlamaya saldırıdan ziyade "ihmalin yol açtığı" iddiasında bulunmuş, bunun üzerine sokaklarda sorumluların cezalandırılması isteğiyle protestolar yapılmıştı.

Protestolar sonucu, Lübnan Başbakanı Hassan Diyab hükümeti 10 Ağustos tarihinde istifasını sunmuştu.