Macron, Beyrut ziyaretini vaat ve tehditlerle sonlandırdı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan'ın 100. yıldönümünü kutlamak için geldiği Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, yeni hükümetin 15 gün içinde kurulabileceğini ve mali ve ekonomik reformlara başlayabileceğini söyledi.

Lübnanlı siyasetçilerin kısa sürede yeni hükümetin kurulmasından yana olduğuna dikkat çeken Macron, "Siyasi otoritelerden 15 günü geçmeyen bir süre içinde bağlı kalacakları bir hükümet kurmalarını ısrarla talep ettim. . " dedim.

Lübnan hükümetinin sözlerini 8 haftada yerine getirebileceğini ifade eden Macron, tehdit edici bir tonda şunları söyledi:

"Yetkililer Ekim ayı sonuna kadar ilerleme kaydetmezlerse, sonuçlarını ve cezaları biz üstleneceğiz. Lübnanlı yetkililer hiçbir şey yapmazsa, uluslararası toplumun mali yardımı açılmayacaktır."

Yetkili makamların finans ve enerji sektörlerinde reformların yanı sıra Merkez Bankası hesaplarının mali kontrolü ve yasadışı ticaret için taahhütte bulunduklarını söyleyen Macron, uluslararası toplumun Lübnan'daki reformlara mali destek sağlamasını umduğunu dile getirdi.

Macron, Lübnanlı yetkililerin yolsuzluğa karışmaları halinde yaptırımlara başvurabileceklerine dikkat çekti.

"Avrupa Birliği tarafından silahlı ve terör örgütü olarak görülen Hizbullah'ı siyasi parti olarak gördüğünüzü söylüyorsunuz. Fransa'da silahlı bir örgüte böyle mi yaklaşırsınız?" Form sorusu üzerine şunları söyledi:

"Hizbullah'ın terörist doğasından değil, siyasi ve parlamenter yapısından söz ediyorum. Hizbullah'ı kınayabilir ve silahsızlandırılması gerektiğini söyleyebilirim. Ancak Hizbullah'ın Lübnan Parlamentosu'nda siyasi bir güç olduğu açık."

İki günlük ziyaret kapsamında Lübnanlı yetkililerle ayrı ve toplu görüşmelerde bulunan Macron, Lübnan'dan sonra Irak'ın başkenti Bağdat'a taşınacağı bilgisini paylaştı.

Beyrut Limanı'nda patlama ve hükümet istifası

4 Ağustos'ta Beyrut Limanı'nda patlayıcıların bulunduğu 12 numaralı depoda çıkan yangın sonrasında tüm şehri sarsan çok güçlü bir patlama meydana geldi. Cumhurbaşkanı Mişen Avn, patlamaya limandaki bir depoda 6 yıl süreyle bekletilen 2.750 ton amonyum nitratın neden olduğunu söyledi. Patlamada 190 kişinin öldüğü, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve birkaç kişinin de kayıp olduğu açıklandı.

Lübnan sokaklarında artan soru işaretleri ve patlamayla ilgili ihmal iddiaları nedeniyle sorumluların cezalandırılması talep edilen gösteriler düzenlendi. Başbakan Hassan Diyab da protestoların üçüncü günü olan 10 Ağustos'ta istifasını açıkladı. Başkan Avn, 31 Ağustos'ta yeni kabineyi kurma görevini Mustafa Edib'e verdi.