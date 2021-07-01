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Spor Maçlarda ne kadar seyirci olacak? Maçlara ne kadar seyirci alınacak?
Spor

Maçlarda ne kadar seyirci olacak? Maçlara ne kadar seyirci alınacak?

Önümüzdeki sezonda futbol karşılaşmalarında seyircinin alınacağı açıklanmıştı. Maçlarda ne kadar seyirci alınıp alınmayacağı da merak ediliyordu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan maçlarda seyirci sayısına ilişkin son dakika açıklama geldi. Peki maçlarda ne kadar seyirci olacak? Maçlara ne kadar seyirci alınacak?

Yeniakit Publisher
2021-07-01 14:56:00 - 2021-07-01 14:57:37
Maçlarda ne kadar seyirci olacak? Maçlara ne kadar seyirci alınacak?

Türkiye Futbol Federasyondan yapılan açıklamada yönetim kurulunun  bugün Riva’da toplantı yaptığı belirtilerek," 2021-2022 sezonunda oynanacak profesyonel müsabakalarda, stadyum kapasitelerinin %50’si oranında seyirci alınmasına, ayrıca localara tüm kapasitesi oranında seyirci alınmasına karar vermiştir. " denildi.  

TFF'nin açıklaması şöyle: "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün Riva’da yaptığı toplantıda 2021-2022 sezonunda oynanacak profesyonel müsabakalarda, stadyum kapasitelerinin %50’si oranında seyirci alınmasına, ayrıca localara tüm kapasitesi oranında seyirci alınmasına karar vermiştir. Normalleşme süreci kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşmeler sonucunda alınan karar gereğince, deplasman takımları için aynı kural geçerli olacaktır. Uygulamaların tüm detayları, TFF Sağlık Kurulu’nun Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile sürdürdüğü istişareler sonucunda ayrıca ilan edilecektir

 

 

 

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