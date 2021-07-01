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Spor Maçlar seyircili ne zaman oynanacak? Maçlara ne kadar seyirci alınacak?
Spor

Maçlar seyircili ne zaman oynanacak? Maçlara ne kadar seyirci alınacak?

Süper Lig maçlarına kaç seyirci alınacak? Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, belirli kontenjan dahilinde spor müsabakalarına seyirci alınacağını açıkladı. Konu hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'ndan önemli bir açıklama geldi. Peki, maçlar ne zaman seyircili oynanacak? Süper Lig maçlarında taraftar kapasitesi kaç?

Yeniakit Publisher
2021-07-01 15:14:00 -
Maçlar seyircili ne zaman oynanacak? Maçlara ne kadar seyirci alınacak?

Koronavirüs salgını sebebiyle spor müsabakalarına seyirci alınmıyordu. Aşılamada gelinen nokta, vakalardaki düşüş göz önünde bulundurulduğunda 1 Temmuz itibariyle kademeli normalleşme başladı. Sporseverler maçlara seyirci alınıp alınmayacağına ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki, bu yıl maçlar seyircili oynanacak mı?

Süper Lig maçlarında statlara kaç taraftar alınacak?

Türkiye Futbol Federasyonu yeni sezon öncesinde seyircili maçlara ilişkin önemli bir açıklama yaptı. TFF’den yapılan açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün Riva'da yaptığı toplantıda 2021-2022 sezonunda oynanacak profesyonel müsabakalarda, stadyum kapasitelerinin %50'si oranında seyirci alınmasına, ayrıca localara tam kapasitesi oranında seyirci alınmasına karar vermiştir. Normalleşme süreci kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşmeler sonucunda alınan karar gereğince, deplasman takımları için aynı kural geçerli olacaktır. Uygulamaların tüm detayları, TFF Sağlık Kurulu'nun Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile sürdürdüğü istişareler sonucunda ayrıca ilan edilecektir” denildi.

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