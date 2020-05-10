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Maçka Belediye Başkanı, Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'ü unutmadı... Duygulandıran sözler

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, terör örgütü PKK mensuplarınca şehit edilen Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'e, anneler günü dolayısıyla çiçek götürdü. Anne Bülbül, çiçekleri evladının mezarına götürerek, "Eren çimenlerden toplar bana çiçek getirirdi. Bunu bugün Eren aldı diyeceğim." ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 18:01:00 -
Maçka Belediye Başkanı, Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'ü unutmadı... Duygulandıran sözler

Anneler günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret eden Maçka Belediye Başkanı Koray, ilk olarak şehit Eren Bülbül'ün ilçenin Köprüyanı Mahallesi'nde yaşayan annesi Ayşe Bülbül ile bir araya geldi.

AA'nın haberine göre, elini öptüğü Ayşe Bülbül'e çiçek hediye eden Koçhan, "Ayşe teyzeciğim, bizi de bir evladın kabul et. Anneler günün kutlu olsun." dedi.

Bülbül de Anneler Günü'nün her yıl buruk geçtiğini belirterek, "Allah razı olsun. Benim Anneler Günüm her yıl buruk geçiyor, sizin ki geçmesin oğlum. Eren çimenlerden toplar bana çiçek getirirdi. Bunu bugün Eren aldı diyeceğim. Beni unutmadığın için teşekkür ederim." diye konuştu.

Aldığı çiçekleri oğlunun kabri başına getirip dua eden Bülbül, "Bu çiçekler bugün bana geldi ama bunları ben sana veriyorum oğlum. Bunlar benim değil, senindir." ifadesini kullandı.Anne Bülbül ile bir süre sohbet eden Koçhan, şehit Halit Avcı'nın annesi Fatma Avcı ile şehit Miraç Kadir Özcan'ın annesi Gülşen Özcan'ı da ziyaret ederek Anneler gününü kutladı.

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