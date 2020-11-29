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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Yılport Samsunspor Antrenörü Gökhan Geylani: "Alınan 3 puan, 3 hafta peş peşe alınan 1 puanların üzerine gayet olumlu" - Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın: "İlk yarı ve ikinci yarı önemli pozisyonlar bulduk ama kaleci Nurullah'ı geçemedik"

Yeniakit Publisher
2020-11-29 23:24:22 -
Maçın ardından

SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un antrenörü Gökhan Geylani, sahalarında 2-0 kazandıkları Tuzlaspor maçına ilişkin, "Alınan 3 puan, 3 hafta peş peşe alınan 1 puanların üzerine gayet olumlu." dedi.

Geylani, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, futbolcularının 90 dakika oyuna reaksiyon gösterdiğini söyledi.

Maça iyi başladıklarını aktaran Geylani, "Hücum ve savunma prensiplerini iyi uyguladık. Bir kenar atak ve duran toptan golleri bulduk. İkinci yarı topu rakibe bırakıp kontrataktan gol bulmak istedik. Pozisyonları bulduk ama maalesef golle sonuçlandıramadık. Neticesinde alınan 3 puan, 3 hafta peş peşe alınan 1 puanların üzerine gayet olumlu. Bundan sonra bu galibiyeti seri galibiyete dönüştürüp ilk yarıyı tamamlamak istiyoruz." diye konuştu.


- Taner Taşkın: "Maçı çevirmek için büyük uğraş verdik"


Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın ise mağlup oldukları için üzgün olduğunu dile getirdi.

Samsun'a galibiyet için geldiklerini vurgulayan Taşkın, "Maalesef 2-3 haftadır pozisyon vermeden direkt kalemizde golleri görüyoruz. Tabii bu hastalığımızı bir şekilde düzelteceğiz. Bu bizim için maçı çevirmek adına büyük handikap oluyor. Bugün de öyle oldu. Maçı çevirmek için büyük uğraş verdik. İlk yarı ve ikinci yarı önemli pozisyonlar bulduk ama kaleci Nurullah'ı geçemedik. Şayet onu geçebilsek, bir gol bulsaydık maçın şekli daha değişik olabilirdi." ifadelerini kullandı.


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