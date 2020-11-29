ERZURUM (AA) - Süper Lig'in 10. haftasında ağırladığı Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, maçı kazanmak için sahaya çıktıklarını ancak bunu başaramadıklarını söyledi.

Özdilek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk kırk beş dakikalık bölümde iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, "İlk kırk beş dakikada maçın fişini çekebilirdik. Gol var akabinde iki tane Novikovas, bir Ricardo bir tane de Rashad Muhammed ile çok ciddi pozisyonlarımız var. Son vuruşlarda beceriksizliğimizle oyunu koparma adına bunu başaramadık." dedi.

Rakibin ilk devre dengeli bir oyun ortaya koyduğunu ifade eden Özdilek, "Rakibin ilk devre dengeli oyunu pozisyon üretmeden ilk kırk beş dakikası var. İkinci yarı da ilk yarıdaki gibi aynı ciddiyetle başlayalım dedik ve bunu kendi aramızda konuştuk. 46. ve 50. dakikada Rashad ve Kaan ile yine maçı bitirebilirdik. Kalecinin çıkardığı iki tane pozisyon var. Rashad orada çok yanlış bir tercih yaptı ama Kaan'ın topunu da refleks olarak çıkarması kalecinin başarısıydı." diye konuştu.

Özdilek, adam paylaşımlarında hata yaptıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Rakibin duran toplarda başarılı olduğunu biliyoruz önlemlerimiz aldık ama duran toplarda adam paylaşım çok önemlidir. Biz zaman zaman burada hatalar yapabiliyoruz. Gol yiyebilirsiniz 1-1 olabilir çok önemli değil ama çok uzun bir süreç var golden sonraki 10 dakikada oyun olarak takım olarak dağıldık. Gol yiyeceğimizin sinyallerinin verdik. Bunun görüntüsü çok net şekilde ortaya çıktı. 2-1'den sonra doğal olarak sistem değişikliğine gittik. Üçlüye döndük ve önü ikiledik. Duran toplarla kaybedebilirdik ama duran toplarla en azından bir puanı kurtardık."

Alınan bir puanın önemli olduğuna dikkati çeken Özdilek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu bir puan çok kıymetli ama özellikle iç sahada oynadığımız 4 maçın ikisini kaybettik ikisi de berabere bitti. Bugün kazanmak istiyorduk ve kazanmak adına da yakındık. Reel olarak bakıldığı zaman rakibinde kazanabileceği bir müsabaka oldu 2-1'den sonra 3-1 yapıp bitirebilirlerdi onlar bunu başaramadı. Biz çok önceden fişi çekebilirdik biz de bunu başaramadık. Dolayısıyla her iki takımın birer puan aldığı müsabaka oldu. Çok fazla zamanımız yok cumartesi ve çarşamba maçlarımız var ve yoğun bir trafiğe giriyoruz. Bu ligde her puan çok kıymetli."





- Ersun Yanal: "Centilmen bir rakiple iyi koşullarda oynadığımızı düşünüyorum"

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal da kendi özellerinde 11'e sahip olduklarını aktararak şunları kaydetti:

"Kendi özelimizde Antalyaspor olarak bir 11'imiz var. Bundan sonra da 11'imiz olacak ve ilk 11'imiz olmayacak. Sakat ve Kovid-19'dan dolayı da süre gelen problemlerden dolayı 9 oyuncumuz bize katıldığında rekabet ortamı ve hamle şansı daha fazla olacak. Bugün de özellikle son dakikalardaki hamle şansını yapmayı çok isterdik. Centilmen bir rakiple iyi şartlar ve iyi koşullarda oynadığımızı düşünüyorum. Biz öne geçtik ve skoru artırabilirdik çünkü bunu yapacak pozisyonları yakaladık."

Yanal, futbolun hatalar oyunu olduğuna dikkati çekerek, "Oyunun hatalar oyunu olduğunu unutmamak gerekiyor. Kendimize dönüp eleştireceğimiz en güzel sorunun cevabı bu olacak. Bugün hata yaptık ve son dakikada da yaptığımız hatadan dolayı rakip affetmedi ama bence hakem de hatayı affetmedi. Çok güzel bir çalım yedik orda faulden başlayan ki faul değil. Bu teknoloji niye icat edildiyse mikronlarla ölçebiliriz aslında ama mikronlarla ölçmek de problem oldu herhalde. Onlar da buzlu zeminde kaydı hata yaptılar kendilerini onlar da inceler mutlaka. Bu kadar teknolojinin bol olduğu bir yerde bu türlü hataları biz yaptığımızda işimize vuruyoruz bakalım hakemler ne olacak." değerlendirmesinde bulundu.