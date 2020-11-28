



RİZE (AA) - Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-0 yenen Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, "Daha önce çok daha farklı yendiğimiz maçlar oldu ama bugün birinci dakikadan 93'ün sonuna kadar oyundan ben de zevk aldım. İzleyenler de zevk aldı. Bu üç puan bize çok iyi geldi." dedi.

Terim, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmada kaleden başlayarak karşı kaleye kadar giden bir pas oyunu sergilediklerini belirtti.

Antrenmanların karşılığını aldıkları için memnun olduğuna değinen Terim, "Özellikle rakip sahada dominant bir pas oyunu. Kaptırdığımız yerde kontra pres bugün en önemli özelliğimizdi. Birkaç genç oyuncumuzun dinamizm getirmesi önemliydi. Pas istasyonlarımızı çok iyi çıkardık ortaya. Hiç tartışmasız net bir galibiyet." diye konuştu.

Rakiplerinin oyuna girmesine izin vermediklerinin altını çizen Terim, "Rakibi de pozisyona sokmadık. Kaleyi bulan şutları var mı? Bilmiyorum. Ofansif futbolun her türlü modelini sahaya koyan bir takım vardı. Bu da beni mutlu etti. Daha önce çok daha farklı yendiğimiz maçlar oldu ama bugün birinci dakikadan 93'ün sonuna kadar oyundan ben de zevk aldım. İzleyenler de zevk aldı. Bu üç puan bize çok iyi geldi." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Rize'de talihsiz bir maç oynadıklarını hatırlatan Terim, "İki kırık bir diz bağı bırakmıştık. Bugün şükür kazasız belasız çok da iyi bir üç puan ile ayrıldık. Galatasaraylıların da biraz yüreğine su serptik. Hem iyi oyun hem de sonucu aldık. Hepsini kutluyor, kucaklıyorum." şeklinde konuştu.

Terim, son iki maçta pozisyona girmekte zorlanmadıklarını vurgulayarak, "Son iki maçta 48 şut atmışız, 23'ü isabetli. Neredeyse yarısı. 999 golümüz var. Bugün bir tane daha gol atsak bininci golü atacaktık. İnşallah atacağız. Sekidika atsa bininci gol olacaktı." şeklinde konuştu.

Falcao kendini iyi hissetitği dönemde oynayacağını ve takıma faydalı olacağını aktaran Terim, diğer oyuncularında dönmesi ile rekabetin artacağını sözlerine ekledi.

İyi oyunu sonuca çevirmek zorunda olduklarına işaret eden Terim, şöyle devam etti:

"Geçen hafta bu eksikti. Bu maçta girdiğimiz bütün pozisyonlar kadar geçen hafta birinci devrede girmiştik. Maçlarda ikinciyi atmazsanız sorun oluyor. Biz Galatasaray takımıyız. Geçen hafta 1-1'den sonra ikinci forveti soktuk. Gerekirse üçüncü dördüncü sokarız. Bundan sonra bu oyunun üzerine koyarak devam edeceğiz. Fedakarlık edip oynayan arkadaşlarımızı bizler takip ediyoruz. Takım içi rekabet bize pozitif yansıyacaktır. Bütün oyuncular hasta olmadan bize 11 kurmada sıkıntı yaşatsa biz ona razıyız. İyi yoldayız, bunu koruyup daha yükseğe çekmeliyiz. Gençlerimiz geriden geliyor, onları da sahaya atmaya başladık. Birinin oynamaması diğerinin şansı olmalı, o da bu şansı kullanmalı. Bugün Galatasaray için güzel bir gündü."