  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Yukatel Denizlispor Teknik Sorumlusu Kenan Atik: "3-0'dan Başakşehir gibi takıma 3 gol atıp beraberliği yakalamak büyük moral oldu"

Yeniakit Publisher
2020-11-28 19:56:38 -
Maçın ardından

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 10. haftasında Medipol Başakşehir ile 3-3 berabere kalan Yukatel Denizlispor'un teknik sorumlusu Kenan Atik, uzatmalarda buldukları gollerle puan almalarının kendilerine büyük moral olduğunu söyledi.

Kenan Atik, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Denizlispor için çok büyük moral oldu. 3-0'dan Başakşehir gibi takıma 3 gol atıp beraberliği yakalamak büyük moral oldu." dedi.

Oyuncularını ortaya koydukları performans için tebrik ettiğini belirten Atik, "Taraftarlarımıza, bize güvenen Denizli halkına bu güvenlerinin boşa çıkmadığını gösterdiler. Denizlispor onuruyla, şerefiyle kendine yakışan futbolu oynamak için mücadele eder. Kazanırız, kaybederiz fark etmez. Bugün en azından ligin en iyi takımlarında birine 3-0'dan geri dönmek sevindirici. Kulübümüze de hayırlı olsun. Tabii işimiz bitmedi. Ligde kıran kırana mücadele var. Denizlispor'u daha iyi yerlere çıkarmak için çabalayacağız." diye konuştu.

Kenan Atik, yoğun bakımda tedavi gören teknik direktör Yılmaz Vural'a "geçmiş olsun" dileklerini de iletti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fakir öldü dediler, serveti dudak uçuklattı! İşte Maradona'dan kalanlar...
Spor

Fakir öldü dediler, serveti dudak uçuklattı! İşte Maradona'dan kalanlar...

Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi '10 numarası' Arjantinli Diego Armando Maradona'nın ölümünün ardından servetine ilişkin haberler yer a..
Şanlıurfa'da HDP ile ittifak yapan Karamollaoğlu'ndan ittifakı sarsacak çıkış
Siyaset

Şanlıurfa'da HDP ile ittifak yapan Karamollaoğlu'ndan ittifakı sarsacak çıkış

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, HDP ile ittifak yapmayacaklarını söyleyerek şaşırttı. Saadet Partisi, 31 Mart Yerel Seçiml..
Kritik isim öldürülmüştü... Netanyahu'dan savaş sinyali! Resmen duyurdu
Dünya

Kritik isim öldürülmüştü... Netanyahu'dan savaş sinyali! Resmen duyurdu

İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade, suikast sonucunda öldürüldü. Suikast haberinin gelmesinin ardından gözlerin..
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay