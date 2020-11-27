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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: - "İki maç gol yemeden kazanmak, bizi iki üç adım ileri atıyor. Bu iki galibiyet özgüven açısından da önemliydi" - MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Dalcı: - "En kötü bir puan almamız gerekiyordu. Maalesef düşündüğümüz olmadı. Oyuncularım ve ben çok üzgünüz. Önümüzdeki maçlara bakacağız"

Yeniakit Publisher
2020-11-27 22:17:52 -
Maçın ardından

ANKARA (AA) - Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü'nü yendikleri maçta takım savunmalarını övdü.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Avcı, göreve geldikten sonra çıktıkları ikinci maçı da kazandıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Trabzonspor'la ilgili tespitlerimiz vardı. Takım savunmasında problemler yaşıyordu. Bunların tespitini yapıp tamamen geldiğimiz günden bu yana bunun üzerinde çalışıyoruz. Geçen sene Trabzonspor öne geçtiği maçlarda 32 puan kaybetti, milli takım kalecisi Uğurcan ligin en fazla kurtarış yapan kalecisiydi. Bu doğru bir durum değildi. Bu hafta geçen haftadan bir tık daha iyiydik takım savunmasında."

Geliştirmeleri gereken noktaların olduğunu dile getiren Avcı, "Daha yolun başındayız. Takım savunmasına vazgeçmeden çalışacağız ama hücum organizasyonları ve geçişleri için çok çalışmak ve tekrar yapmak gerekiyor. Geldiğim günden beri oyuncularım çalışmalarımıza hep olumlu cevap veriyor. Karşılığını da alıyoruz. İki maç gol yemeden kazanmak, bizi iki üç adım ileri atıyor. Bu iki galibiyet özgüven açısından da önemliydi. Aile ortamını oyuncularım hissettiriyor." diye konuştu.


- MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Dalcı: "Üzgünüz"


MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Dalcı, Trabzonspor karşısında puan alamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Hafta boyunca maç içinde olabilecek senaryoları çalıştıklarını anlatan Dalcı, "Maç istediğimiz gibi gidiyordu. İlk yarı rakibin pozisyonu yoktu. Oyuncu değişikliklerinden sonra ikinci yarı üçüncü bölgeye oyunu yığdık. Oyunun üstünlüğü bizim elimizdeydi. Yakaladığınız pozisyonları gol yapmalısınız. Gol eksikti sadece. En kötü bir puan almamız gerekiyordu. Maalesef düşündüğümüz olmadı. Oyuncularım ve ben çok üzgünüz. Önümüzdeki maçlara bakacağız." ifadelerini kullandı.

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