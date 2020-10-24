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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: - "İlk yarı 4-1 geriye düşmemiz ve 10 kişi kalmamız oyunu çeviremeyeceğimizi gösterdi" - "Hem kendi adıma hem de Antalyaspor olarak aynaya bakmamız gerektiğini düşünüyorum"

Yeniakit Publisher
2020-10-24 21:54:27 -
Maçın ardından

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 5-1 yenilen Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Tamer Tuna, ilk yarıda 4-1 geriye düştükten sonra maçta puan almak için çok şanslarının kalmadığını söyledi.

Tamer Tuna, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında, "İlk yarı 20. dakikada iki penaltı ve bir korner pozisyonu sonrasında 3-1 geriye düşmek bizim için kötü oldu. Toparlandığımız bölümde 1-1'i yakaladıktan sonra ikinci penaltıyı vermemiz oyun planlarımızı olumsuz etkiledi. Kadrodaki oyuncu sayımız ve eksiklerimiz nedeniyle fazla seçeneğimiz yoktu. Böyle maçlarda geriye düşmemek zorundaydık. İlk yarı 4-1 geriye düşmemiz ve 10 kişi kalmamız oyunu çeviremeyeceğimizi gösterdi." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda iyi mücadele ettiklerini aktaran Tuna, şöyle konuştu:

"İkinci yarı ayakta kalmaya çalıştık üç tane 20 yaşın altında oyuncuyu maça dahil ettik. Hem tecrübeli hem genç oyuncularımızın bu maçta çok önemli deneyimler kazandığını düşünmek istiyorum. Kolay hedef koymak o kadar önemli ki ama zor hedefler mesela Avrupa, sizin takım olarak ileri seviyede neler yaşayabileceğiniz konularında düşünmenizi sağlayabiliyor. Hem kendi adıma hem de Antalyaspor olarak aynaya bakmamız gerektiğini düşünüyorum."



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