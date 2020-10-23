  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay: "Oyundan memnunum ama yediğimiz gollerden tabii ki memnun değilim" - "Bu işin rövanşı da var. Rövanşta bambaşka olacağız"

Yeniakit Publisher
2020-10-23 00:41:35 -
Maçın ardından

VİLLARREAL (AA) - UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında deplasmanda İspanyol temsilcisi Villarreal'e 5-3 yenilen Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, "Oyundan memnunum ama yediğimiz gollerden tabii ki memnun değilim." dedi.

Çalımbay, maçın ardından soru almadan basına yaptığı açıklamada, "Çok güzel bir maç oldu. Seyredenler mutlaka zevk almıştır. Defansif açıdan şanssız bir gün yaşadık. Ama 2-0'a rağmen oyundan hiç kopmadık. 3-3 de yaptık. Ancak son 2 golde büyük bir şanssızlık yaşadık." değerlendirmesinde bulundu.

Takımının maç boyunca oyundan kopmadığını vurgulayan Rıza Çalımbay, "Bu işin rövanşı da var. Rövanşta bambaşka olacağız. Burada herkes çok büyük gayret gösterdi. Gol atmak için oynadık ve oyunu çirkinleştirecek defansif bir oyun düşünmedik." şeklinde konuştu.

Sivasspor kafilesinin bu gece saat 02.00'de özel uçakla Sivas'a döneceği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermeni askerler: Karabağ Azerbaycan!
Gündem

Ermeni askerler: Karabağ Azerbaycan!

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın işgali altındaki Dağlık Karabağ'da ilerleyişini sürdürürken, Azerbaycan ordusu bölgede bir grup Ermeni aske..
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ruhani'yi uyardı
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ruhani'yi uyardı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında haklı ile hak..
Bölgede savaş çanları çalıyor! Sonuç Avrupa'dakinden daha kötü olabilir
Dünya

Bölgede savaş çanları çalıyor! Sonuç Avrupa'dakinden daha kötü olabilir

ABD ve Çin arasında yaşanan gerilimin Soğuk Savaş'ın bir habercisi olduğunu belirten Dr. Hüseyin Korkmaz, bu ölümcül rekabetin Birinci Dünya..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay