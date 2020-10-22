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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı: - "2-0'dan iki ikiyi yapıp 1 puan almak çok iyi oldu. İnşallah önümüzdeki maçları kazanıp yolumuza devam edeceğiz" - Akhisarspor Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu: "Gol attığınızda yememenin çaresini bulacaksınız. Oyunun son bölümünde maalesef uzaklaştıramadığımız 2 top kalemize gol alarak girdi"

Yeniakit Publisher
2020-10-22 19:06:06 -
Maçın ardından

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'in 6. haftasında Akhisarspor ile 2-2 berabere kalan İstanbulspor'da teknik sorumlu Orhan Çıkırıkçı, iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Çıkırıkçı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Çok iyi bir maç oldu. 2-0 geriye düşmemize rağmen oyuncular maçı bırakmadılar. Son dakikaya kadar iyi mücadele ettiler. Onun karşılığını da 2 golle aldık." ifadelerini kullandı.

Kendi evlerinde 1 puan almanın hoş olmadığını belirten Çıkırıkçı, "Ama 2-0'dan iki ikiyi yapıp 1 puan almak çok iyi oldu. İnşallah önümüzdeki maçları kazanıp yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Akhisarspor Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu ise yenilmemelerine rağmen üzülen taraf olduklarını aktardı.

Sonucun kendilerine ağır geldiğini ifade eden Kahyaoğlu, "Ama gol attığınızda yememenin çaresini bulacaksınız. Oyunun son bölümünde maalesef uzaklaştıramadığımız 2 top kalemize gol alarak girdi." şeklinde konuştu.

Rotasyonla mücadele ettiklerini aktaran Kahyaoğlu, şöyle devam etti:

"Daha fazla rotasyonla mücadele eden takımız. Oyun içinde 3 istemediğimiz sakatlık oldu. Genç oyuncularımızı kullanıyoruz. Henüz daha bu tecrübede değiller. Tecrübeli oyuncumuzun sınırlı olması bizi oynadığımız oyunlarda etkiliyor. Tutamıyoruz oyunu bunu geliştirmeye çalışacağız. "

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