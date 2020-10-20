  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Fahrettin Sayhan: - "Yapılan hataları daha çok çalışıp, düzelterek olumluya çevireceğiz" - Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam: - "Bugünkü maçın sonucunda maçı kazandık ama son saniyelere kadar oyunu kopartamadık"

Yeniakit Publisher
2020-10-20 22:12:06 -
Maçın ardından

ESKİŞEHİR (AA) - TFF 1. Lig'in 6. hafta mücadelesinde Yılport Samsunspor'a sahasında 1-0 mağlup olan Eskişehirspor'un teknik sorumlusu Fahrettin Sayhan, "Yapılan hataları daha çok çalışıp, düzelterek olumluya çevireceğiz." dedi.

Sayhan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son iki maçta yenilen iki golden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Futbolcularını gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik eden Sayhan, "Hocamız ve teknik ekibimiz karakter oluşturmaya çalışıyoruz. Yapılan hataları daha çok çalışıp, düzelterek olumluya çevireceğiz. Böylece yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.


- Sağlam: "Aldığımız üç puana seviniyorum"


Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, kırmızı-beyazlı kulübün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen takımlardan biri olduğuna değindi.

Yaklaşık 15 oyuncusunun Kovid-19 geçirdiğini anlatan Sağlam, şöyle konuştu:

"Bugün de birçok eksiğimizle maça çıktık. Rotasyonla bazı oyuncularımızı dinlendirdik. Oyun içinde bazı uyum sorunları olacaktı. Bunu yaşadık. Bugünkü maçın sonucunda maçı kazandık ama son saniyelere kadar oyunu kopartamadık. Hem biz bu sıkıntıyı yaşadık hem de taraftarımız yaşadı. Pozisyona girmek önemli bir olay ama bunları değerlendirememek sıkıntı. Mücadele açısından iyi bir maç oldu. Kalite açısından eksiklerimiz vardı. Gol yollarında büyük sıkıntı yaşadık. Aldığımız üç puana seviniyorum. Moralimiz yükseldi. Eskişehirspor'u da tebrik ediyorum. Çocuklar iyi mücadele etti. Puan almayı ve kazanmayı çok istediler."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İki aşamalı plan!
Gündem

İki aşamalı plan! "AK Parti ne kadar farkında orasını bilmiyorum ama…"

Gazeteci Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında muhalefet partilerinin 2023 planını açıkladı. Öncelikle Erdoğan’ın tasfiyesinin planlandığını a..
Uzaktan eğitimde şok! Mikrofonu açık kalan öğrencinin sözleri sonrası öğretmen neye uğradığını şaşırdı
Gündem

Uzaktan eğitimde şok! Mikrofonu açık kalan öğrencinin sözleri sonrası öğretmen neye uğradığını şaşırdı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde verilen uzaktan eğitim sırasında mikrofonunu açık unutan öğrencinin öğretmenine hakareti yayına yansıdı...
Bahçeli'nin yüzünde dikkat çeken detay
Siyaset

Bahçeli'nin yüzünde dikkat çeken detay

MHP Grup Toplantısı'nda konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin burnundaki kızarıklık dikkat çekti.
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay