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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü İlker Püren: - "Zorluk derecesi üst düzey olan bir maç kazandık, mutluyuz" - Royal Hastanesi Bandırmaspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt: - "Zorlu bir deplasman maçı oynadık"

Yeniakit Publisher
2020-10-20 18:16:13 -
Maçın ardından

ANKARA (AA) - TFF 1. Lig'in 6. haftasında sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 1-0 yenen Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü İlker Püren, zor bir maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İlker Püren, güçlü bir rakiple oynadıklarını belirterek, "Zorluk derecesi üst düzey olan bir maç kazandık, mutluyuz. Sahada oynayan oynamayan, duygusunu takım arkadaşlarına geçiren bütün takımı tebrik ediyorum. Çünkü takım olarak, taktiksel anlamda bir şeyleri doğru yapabilirsiniz. Ama oyuncularınız duygularını sahaya yansıtmadığı zaman galip gelme ihtimaliniz çok azdır." diye konuştu.

Ankara Keçiörengücü'nün en büyük özelliği müsabakalardan önce yapmış oldukları planı sahaya yansıtmak olduğunu anlatan Püren, "Oyuncularımızın birbiri ile olan iletişimi saha içerisinde sonuna kadar devam ettirme istekleri kazanılması zor alışkanlıklardır. Bu maçta bunları da kazandık. Geçtiğimiz hafta Ümraniye maçının ilk yarısında daha durağan bir oyunumuz vardı. Bu maçta ikinci yarıda oyuncularımızın istekli ve arzulu oluşu, boş alanlarda topla buluşmaları bize maçı kazandırdı." ifadelerini kullandı.

Püren her maçta aynı oyunu ortaya koymaya çalıştıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti.

"Bandırma takımını da tebrik etmek istiyorum. Bugün belki maçı kazanamadılar ama onlarda iyi oynayarak mücadele ettiler. Ne olursa olsun iki takımında ortaya koyduğu futbol izleyenleri memnun etti. Bütün oyuncularımı tekrardan kutluyorum."


- Serdar Bozkurt: "Verilmeyen penaltılarımız var"


Royal Hastanesi Bandırmaspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt ise zorlu bir deplasman maçına çıktıklarını belirterek, yenildikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Ankara Keçiörengücü'nün iyi bir takımı olduğunu vurgulayan Bozkurt, "3 yıldır burada oynayan bir takım rakibimiz. Sahanın suni çim olması tatbikî deplasmanları daha zorlu hale getiriyor. Biz Eskişehir maçı hariç genel olarak diğer maçlarda iyi oyandık ancak netice alamıyoruz. Bunun sıkıntısını yaşıyoruz maalesef. Zorlu bir deplasman oynadık." dedi.

Maçta pozisyon bulduklarını ancak değerlendiremediklerini anlatan Bozkurt sözlerini şöyle tamamladı:

"İlk yarının 25. dakikasından 90. dakikaya kadar oyunun bütün kontrolü bizdeydi. İkinci yarı baskı kurduk, rakibi önde bastık onları sahalarından çıkartmadık, pozisyonlarda bulduk. Ama maalesef değerlendiremedik. Değerlendiremezseniz yenilirsiniz. Verilmeyen penaltılarımız var. Oyuncularımızı verdikleri mücadeleden ötürü kutluyorum. Çok iyi reaksiyon gösterdiler. Çok baskılı oynadılar. Bizim adımıza bugün kazanmak ya da berabere kalmak nasip değilmiş. Pazar günü çok önemli bir Adana Demirspor maçı var. Bu iki maçın negatif enerjisinden kurtulup o zaman kadar toparlanmamız gerekiyor."


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