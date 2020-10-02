GAZİANTEP (AA) - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "36 saat içerisinde kimin geldiğini kimin gittiğini herkes görecek. Biz kendi önümüze bakarak eksiklerimizi tamamlayacağız. Kendi eksikliklerimizi tamamladıktan sonra zirve yarışının içerisinde mücadele eden bir takım olarak yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Ağaoğlu, bordo-mavili ekibin deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, karşılaşmayı dışarıdan izlediği için yaşanan karışıklıkları göremediğini, Gaziantep FK lehine verilen penaltı pozisyonunun garip olduğunu söyledi.

Milli takım arasından çok daha farklı, hazır ve güçlü bir şekilde dönmeyi hedeflediklerini dile getiren Ağaoğlu, ligde kalan 36 maçta puan kayıplarını tolere ederek yollarına devam etmek istediklerini belirtti.

Takımın durumundan memnun olduğunu ifade eden Ağaoğlu, şöyle konuştu:

"Bir sistem değişikliği var. Bu sistem değişikliğine adaptasyon da belirli bir süre alacak. Her şeye rağmen topu iyi kullanan, özellikle ilk yarıda oynanan futbol, sadece neticeye gidemedik. Birinci dakikada pozisyona giren bir Trabzonspor vardı. İlerleyen haftalarda daha doğrusu milli takım arasında yapacağımız çalışmalarla biz ilk önce kendi hatalarımızı izole edeceğiz. Ama bizim haricimizde artık hata yapan insanların da şapkalarını bir kere daha önlerine koymalarını umut ediyorum. Sadece umut ediyorum. Ama o umudun da sonuna geldik. Maalesef değişen bir şey olmuyor. Hep aynı şeyleri konuşuyoruz, her maç çıkışında neredeyse, yani biz söylemekten bıktık usandık ama ardı arkası gelmiyor bunların. Tabii pek anlam verebildiğimiz şeyler de değil."





- "36 saat içerisinde bir stoper transferi gerçekleştireceğiz"





Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Üç günlük bir süre kaldı. Yolların ayrılacağı isimler için fazla bir zaman yok. Zaten şu anda bir forvet transferini gerçekleştirmek üzereyiz. İşler yolunda gider, bizim şartlarımızı kabul ettikleri takdirde önümüzdeki 36 saat içerisinde bir stoper transferi gerçekleştireceğiz. Kadrodaki yabancı sayısının fazla olması sebebiyle belki kadrodan biri ile vedalaşıp bir transferi gündeme alabiliriz. Transfer gerçekleştiği zaman ismini açıklamak daha doğru olacak. Daha önce bu konu ile ilgili sıkıntılar yaşadık. 36 saati bekleyelim, 36 gün ya da 36 ay demiyorum. 36 saat içerisinde kimin geldiğini kimin gittiğini herkes görecek. Biz kendi önümüze bakarak eksiklerimizi tamamlayacağız. Kendi eksikliklerimizi tamamladıktan sonra zirve yarışının içerisinde mücadele eden bir takım olarak yolumuza devam edeceğiz."

Bir basın mensubunun "Sizin dışınızda olup size yansıyan hatalar var mı?" sorusuna Ağaoğlu, "Herkesin saha içerisinde gördüğü şeyi bana sormayın, ben söyleyince üst üste ciddi para cezaları ile karşılaşıyoruz. Bunun için hakem yorumcuları var. Hakem hocaları, Merkez Hakem Kurulu var. Onların yorumlayacağı şeyler bunlar. Herkesin gözünün önünde olan şeyi benim dile getirmeme gerek yok. Herkesin dile getirmesi lazım. Çünkü bunlar üst üste yapıldığı zaman herkesin canını yakan şeyler olarak ortaya çıkıyor." şeklinde cevap verdi.