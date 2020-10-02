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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit: "Hocamız oyun sistemini değiştirdikten sonra iyi oynamaya başladık ve puanı aldık" - Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton: "Maçın seyrini akıl dışı karar değiştirdi"

Yeniakit Publisher
2020-10-02 23:32:26 -
Maçın ardından

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep Futbol Kulübü'nün yardımcı antrenörü Gabriel Margarit, karşılaşmada oyun sistemini değiştirdikten sonra iyi oynadıklarını söyledi.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın gördüğü kırmızı kart nedeniyle maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katılan Margarit, bugün çok güzel bir mücadelenin ortaya çıktığını dile getirdi.

Sahalarında uzun bir yenilmezlik serisi yakaladıklarını anımsatan Margarit, şunları kaydetti:

"Bu aldığımız 1 puan için de mutluyuz. Hocamız oyunun sistemini değiştirdikten sonra iyi oynamaya başladık ve puanı aldık. Sumudica'nın gördüğü kırmızı kart pozisyonunda yanındaydım. Sadece penaltı diye bağırdı. Başka herhangi bir söz kullanmadı. İlk önce belki uyarabilirsiniz ama aktif bir hocaya karşı bu garip oldu. Çok kolay bir kırmızı kart oldu."


- Trabzonspor cephesi


Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, verdiği penaltı kararından dolayı maçın hakemi Fırat Aydınus'u eleştirdi.

Maçın ilk yarısında çok iyi oynadıklarının söylenemeyeceğini ancak buna rağmen öne geçebilecekleri pozisyonlar da elde ettiklerini aktaran Newton, "İkinci yarı golü bulunca oyuna hakimiyetimizi kurduk. Maçın seyrini ise akıl dışı karar değiştirdi. Zaten ondan sonra da skor belli oldu. Genel olarak bakacak olursak oyuncularımızın iyi oynadığını söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

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