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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Bayram Bektaş: "Öncelikle çok mutluyum. Geçen hafta kendi sahamızda kaybettiğimiz 3 puanın telafisi için kazanmamız lazımdı"

Yeniakit Publisher
2020-10-02 23:18:59 -
Maçın ardından

ANKARA (AA) - Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, Süper Lig'in 4. haftasında MKE Ankaragücü karşısında galip geldikleri için çok mutlu olduğunu söyledi.

Eryaman Stadı'nda oynanan ve sarı-kırmızılı ekibin 1-0 kazandığı karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Bektaş, Ankara'ya 3 puan için geldiklerini ve istediklerini aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Öncelikle çok mutluyum. Geçen hafta kendi sahamızda kaybettiğimiz 3 puanın telafisi için kazanmamız lazımdı. Çok iyi bir ilk yarı oynadık. Sakat oyuncularımız vardı, takımın bütünlüğünü sağlayamamıştık. Buna göre bir plan kurguladık. Oyuncularım buna uydu, ilk yarı pozisyon vermedik. İkinci yarı geri çekilince rakip pozisyonlar buldu. Sonuçta galip gelmeyi başardık."

Yavaş yavaş hazır hale geldiklerini dile getiren Bektaş, "Yönetimimiz, başkanımız inanılmaz bir özveride bulundu. Bu sene çok farklı bir Kayserispor olacak. Daha henüz 4. haftadayız. Çoğu takım yeni kuruldu. Takımımız birbirine alışıyor. En büyük sıkıntımız sakatlıklar. Pandemiden dolayı sezona hazırlanmamız 1 aya düştü. Geç gelen oyuncular oldu. Hem hazır hale gelemediler hem de sakatlıklar oldu. Yine de 4 haftada 6 puan iyi." ifadelerini kullandı.

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