ADANA (AA) - TFF 1. Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Ankara Keçiörengücü ile golsüz berabere kalan Adanaspor'da teknik sorumlu Semih Özü, "İki takım için de bir puan çok kötü değil. Üç puan almak istedik." dedi.

Özü, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi bir rakibe karşı oynadıklarını söyledi.

Ankara Keçiörengücü'nün 3-4 senedir aynı takımla mücadele ettiğini, kendilerinin ise yeni bir ekip olduğunu anlatan Özü, şöyle konuştu:

"Hazırlık periyodunu başka bir ekiple, ilk iki haftayı başka bir ekiple, üçüncü haftadan itibaren başka bir ekiple çalıştık. Böyle bir ortamda oyuncularımız çok iyi mücadele etti, özellikle savunma bölgesi çok iyi oynadı. Maça iyi başladık diyemem. Rakip geriden oyunu iyi kuran bir takım, bunu biliyorduk ve önlem almaya çalıştık. Ama iki günlük antrenmanla olacak şeyler değil. Kötü başlayıp iyi bitirdiğimiz bir maç oldu. İki takım için de bir puan çok kötü değil. Üç puan almak istedik. Bu fırsatı da yakaladık ama oyuncularımıza söyleyecek bir şeyimiz yok. İyi mücadele ettiler, önümüzdeki hafta oynayacağımız Adana Demirspor maçına iyi hazırlanıp en iyi skoru almaya çalışacağız."





- İlker Püren: "İnişler çıkışlar olacak"





Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü İlker Püren, ligin ilk iki haftasında aldıkları galibiyetin ardından Adana'ya da kazanmak için geldiklerini belirtti.

Maça iyi başladıklarını aktaran Püren, şu değerlendirmede bulundu:

"Son dakikalarda rakibimizin tehlikesi pozisyonları oldu. İkinci yarıya da aynı oyun parolasıyla çıktığımız müsabakada, 70. dakikada gördüğümüz kırmızı karttan sonra oyun profilimizi mecburen değiştirmek zorunda kaldı. Ofansif varyasyonlardan ziyade daha çok takım bütünlüğünü ve aradaki mesafeleri koruyup maçın gidişatına göre hamle yapma gereği ortaya çıktı. Neticede uzun bir maraton. 34 hafta var, bu haftalarda inişler çıkışlar olacak. İki takımı da tebrik ediyorum, alınan bir puan kardır. Kaleyi daha fazla yoklamış olsaydık alınan bir puandan daha çok sevinecektik. Önümüzdeki hafta eksiklerimizi telafi edip daha iyi bir oyun anlayışıyla sahada yer alacağımızı düşünüyorum."