  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Bereket Sigorta Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Şenol Demir: "Yavaş yavaş takım rayına giriyor" - Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: "Üçlü maç periyodunda oyuncularımın üstüne düşen fiziksel yük fazlaydı"

Yeniakit Publisher
2020-10-24 16:04:37 -
Maçın ardından

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de konuk ettiği Altınordu ile 1-1 berabere kalan Bereket Sigorta Ümraniyespor'un teknik sorumlusu Şenol Demir, takımın toparlanmaya başladığını söyledi.

Demir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sezon başında salgın nedeniyle iyi çalışamadıklarını belirterek, "Altınordu diri takım. Yavaş yavaş takım rayına giriyor. Bir puan gelecek için çok önemliydi." dedi.

Oyuncularının güçlü rakipleri karşısında hızlı ve mücadeleci bir oyun sergilediğini kaydeden Demir, "Oyuncularımı bundan dolayı kutluyorum." ifadesini kullandı.

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise öne geçtikleri maçta galibiyet elde edememenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Ümraniyespor'un kaliteli bir kadroya sahip olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Lige istedikleri gibi başlamadılar. Yaşadıkları olumsuzluklardan dolayı psikolojik anlamda onlar için maç farklı boyuttaydı. Üçlü maç periyodunda oyuncularımın üstüne düşen fiziksel yük fazlaydı." diye konuştu.

Öne geçtikten sonra rakibin baskı kurduğu bölümlerde pas hataları nedeniyle farkı açamadıklarını anlatan Eroğlu, şunları söyledi:

"Maç gergin bir ortamda oynandı. Sürekli itirazlar ve konuşmalar oldu. Ben maçın seyircisiz oynandığını biliyordum ama arkada sürekli yankı vardı. İkinci yarıda topa sahip olamayınca geriye yaslandık. Sonradan oyuna giren kaliteli oyuncularıyla Ümraniyespor golü buldu."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Milli Eğitim Bakanı’ndan önemli açıklamalar “Bunu yapmayan sınıfta kalacak”
Eğitim

Milli Eğitim Bakanı’ndan önemli açıklamalar “Bunu yapmayan sınıfta kalacak”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı. Eğitimlere katılmayan devamsız sayılmayacak fakat sınavlar yüz yüze..
Büyük skandala Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki
Siyaset

Büyük skandala Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alman polisinin Berlin'deki camiye yaptığı baskına sert tepki gösterdi.

Bunu yapan yandı! 49 bin lira para cezası kesildi
Gündem

Bunu yapan yandı! 49 bin lira para cezası kesildi

İzin almadan tarım arazilerinin niteliğini bozacak şekilde çalışma yapan 3 şahsa toplamda 49 bin 182 TL ceza yazıldığı bildirildi. ..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay