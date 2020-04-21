  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Macaristan’dan Bingöl’e uçakla getirilen 123 kişi yurda yerleştirildi

Korona virüs tedbirleri kapsamında Macaristan’dan 123 Türk vatandaşı uçakla Bingöl’e getirildi.

2020-04-21 23:59:48 -
Macaristan’dan Bingöl’e uçakla getirilen 123 kişi yurda yerleştirildi

Korona virüs tedbirleri kapsamında Macaristan’dan 123 Türk vatandaşı uçakla Bingöl’e getirildi. Vatandaşlar gerekli işlemler sonrasında havalimanından otobüslere alınarak, önceden hazır hale getirilen yurda yerleştirildi.


Korona virüsle mücadele kapsamında salgın sonrası bulundukları ülkede kalan Türk vatandaşları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Türkiye’ye getirilmeye başlandı. Bu kapsamda da Macaristan üzerinden Bingöl’e 123 kişi, Türk Hava Yolları’na ait uçakla getirildi. Bingöl Havalimanına inen uçaktan alınan 123 kişinin gerekli sağlık tedbirleri alınarak kontrolleri yapıldı. Valizleri de dezenfekte edilerek hazır bekletilen otobüslere alınan yolcular, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacağı Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı yurtlara götürülerek yerleşmeleri sağlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı