Maça saatler kala müthiş destek! Herkes seferber... Müthiş Türkiye birlikteliği!

Trabzonspor bu akşam 20.45'te Basel ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi mücadelesi öncesi Fenerbahçe'nin 1000 bilet aldığı aktarıldı. Maçtan gelecek tüm gelirlerin depremzedelere verileceğinin bilinmesinin ardından böyle bir hamle yapan sarı-lacivertlilere Trabzonspor yönetimi teşekkür etti. Bu hamlenin ardından Beşiktaş, Galatasaray ve Başakşehir yönetimi de 1000 bilet alarak destekte bulundu.

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Basel ile karşılaşacağı maç öncesi Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Başakşehir'den alkışlanacak bir hamle geldi.

Trabzonspor'dan yapılan paylaşımda, "Fenerbahçe Kulübü, tüm gelirinin depremzedelere aktarılacağı Basel maçı hatıra biletlerinden 1000 adet satın alarak kampanyamıza destek sağlamıştır. Fenerbahçe Kulübüne göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz. #HepBirlikte daha güçlüyüz." ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor: "Galatasaray Kulübü, tüm gelirinin depremzedelere aktarılacağı Basel maçı hatıra biletlerinden 1000 adet satın alarak kampanyamıza destek sağlamıştır.

Galatasaray Kulübü’ne göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz."

Trabzonspor: "Medipol Başakşehir Kulübü, tüm gelirinin depremzedelere aktarılacağı Basel maçı hatıra biletlerinden 1000 adet satın alarak kampanyamıza destek sağlamıştır.

Medipol Başakşehir Kulübü’ne göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz."

Trabzonspor: "Beşiktaş Kulübü, tüm gelirinin depremzedelere aktarılacağı Basel maçı hatıra biletlerinden 1903 adet satın alarak kampanyamıza destek sağlamıştır.

Beşiktaş Kulübü’ne göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz."

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, "Bugün Başkanımız Ali Koç, yöneticilerimiz ve diğer kulüp başkanlarıyla birlikte Trabzon'a, geliri depremzedelere bağışlanacak Trabzonspor-Basel Av. Konf. Ligi maçına gideceğiz.Futbolun sevgi, dostluk, kardeşlik plâtformunda buluşup, deprem felaketinin yaralarını birlikte saracağız." dedi.