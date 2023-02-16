  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Selçuklu ve Osmanlı yapılarında kullanılan planı Japonlar yıllar önce gördü, bildi! Felaket depremi, zemin sıvılaşmasını önlüyor

Volkan Demirel'in formasına dev rakam! Alan isim şaşırttı...

''50 milyar bağışı'' gündem oldu

İşte iddianamede ettiği hakaretler! ‘Vur Al Savaş’tan Refah ve Fazilet’e öyle HADEP’e böyle

Gamze Özçelik ve ekibinden alkışlanacak hareket! O ile konteyner kent kuruyor

Irkçı boş adamlar ortalık malı oldular... Özdağ'ın gazladığı 16 Çarşı holiganı adliyeye sevk edildi

Eyüp Sultan Hazretlerinin türbesini gördü! Depremi bildi... Caner Toygar'dan şok iddia: Yeni felaket bu olacak

Binam depreme dayanıklı mı? İşte ilk bakmanız gereken yerler... Uzmanı açıkladı

Böyle ikiyüzlülük olmaz! Ne gülüyorsunuz diyen solcu gördünüz mü?

Böyle bir zamanda böyle bir yazı yazacak kadar cahil olur mu insan? Yıkılmayan binalar Altaylı'yı çok üzmüş
Spor Maça saatler kala müthiş destek! Herkes seferber... Müthiş Türkiye birlikteliği!
Spor

Maça saatler kala müthiş destek! Herkes seferber... Müthiş Türkiye birlikteliği!

Trabzonspor bu akşam 20.45'te Basel ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi mücadelesi öncesi Fenerbahçe'nin 1000 bilet aldığı aktarıldı. Maçtan gelecek tüm gelirlerin depremzedelere verileceğinin bilinmesinin ardından böyle bir hamle yapan sarı-lacivertlilere Trabzonspor yönetimi teşekkür etti. Bu hamlenin ardından Beşiktaş, Galatasaray ve Başakşehir yönetimi de 1000 bilet alarak destekte bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-16 17:15:00 -
Maça saatler kala müthiş destek! Herkes seferber... Müthiş Türkiye birlikteliği!

Trabzonspor bu akşam 20.45'te Basel ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi mücadelesi öncesi Fenerbahçe'nin 1000 bilet aldığı aktarıldı. Maçtan gelecek tüm gelirlerin depremzedelere verileceğinin bilinmesinin ardından böyle bir hamle yapan sarı-lacivertlilere Trabzonspor yönetimi teşekkür etti. Bu hamlenin ardından Beşiktaş, Galatasaray ve Başakşehir yönetimi de 1000 bilet alarak destekte bulundu.

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Basel ile karşılaşacağı maç öncesi Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Başakşehir'den alkışlanacak bir hamle geldi.

Trabzonspor'dan yapılan paylaşımda, "Fenerbahçe Kulübü, tüm gelirinin depremzedelere aktarılacağı Basel maçı hatıra biletlerinden 1000 adet satın alarak kampanyamıza destek sağlamıştır. Fenerbahçe Kulübüne göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz. #HepBirlikte daha güçlüyüz." ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor: "Galatasaray Kulübü, tüm gelirinin depremzedelere aktarılacağı Basel maçı hatıra biletlerinden 1000 adet satın alarak kampanyamıza destek sağlamıştır.

Galatasaray Kulübü’ne göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz."

Trabzonspor: "Medipol Başakşehir Kulübü, tüm gelirinin depremzedelere aktarılacağı Basel maçı hatıra biletlerinden 1000 adet satın alarak kampanyamıza destek sağlamıştır.

Medipol Başakşehir Kulübü’ne göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz."

Trabzonspor: "Beşiktaş Kulübü, tüm gelirinin depremzedelere aktarılacağı Basel maçı hatıra biletlerinden 1903 adet satın alarak kampanyamıza destek sağlamıştır.

Beşiktaş Kulübü’ne göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz."

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, "Bugün Başkanımız Ali Koç, yöneticilerimiz ve diğer kulüp başkanlarıyla birlikte Trabzon'a, geliri depremzedelere bağışlanacak Trabzonspor-Basel Av. Konf. Ligi maçına gideceğiz.Futbolun sevgi, dostluk, kardeşlik plâtformunda buluşup, deprem felaketinin yaralarını birlikte saracağız." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23