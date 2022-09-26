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Spor Maç sonrası taraftarlar arasında kavga çıktı
Spor

Maç sonrası taraftarlar arasında kavga çıktı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Tarsus İdmanyurdu ile Şanlıurfaspor arasında oynanan 6. hafta maçı sonrası taraftarlar arasında kavga çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-09-26 02:32:00 - 2022-09-26 02:35:57

Tarsus Şehir Stadı'nda oynanan Tarsus İdmanyurdu-Şanlıurfaspor maçı 1-1 berabere bitti.

Maçın ardından taraftarlar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Bazı taraftarlar, stadın koltuklarını kırıp karşı takımın taraftarlarına fırlattı.

Statta görevli polisler müdahale ederek kavgayı sonlandırdı.

Kavganın ardından Şanlıurfaspor takımı ile taraftarları güvenlik görevlileri eşliğinde kentten ayrıldı.

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