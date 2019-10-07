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Mabet Ağacı faydaları nelerdir? Beyin ağacı nedir? Mucize Doktor Mabet Ağacı!

Çin’de keşfedilen yaşayan en eski ağaç türlerinden biri olan mabet ağacı, alzheimer, bilinç bulanıklığı, konsantrasyon bozukluğu, depresyon, baş dönmesi gibi rahatsızlıklara başlıca fayda sağlar.

07 Ekim 2019 Pazartesi 21:41
Mabet Ağacı faydaları nelerdir? Beyin ağacı nedir? Mucize Doktor Mabet Ağacı!

Günümüzün hastalığı olan stres, yorgunluk, baş ağrısı, baş dönmesi ve fiziksel yorgunluk içinde alternatif   tıp olarak kullanılan mabet ağacı beyin sağlığı açısından şifa dağıttığı için beyin ağacı olarak ta bilinmektedir.

Mabet Ağacı (Ginkgo Biloba ) Faydaları;

  • Öksürük ve balgam tedavisinde fayda sağlar.
  • Beyin ödemini azaltır.
  • Unutkanlığa iyi gelir.
  • Beyne giden kan akımını arttırır.
  • Bağışıklık sistemini güçlendirir.
  • Grip ve soğuk algınlığı tedavisinde fayda sağlar.
  • Tiroid bezinin düzenli çalışmasını sağlar.
  • Enerji verir.
  • Vücut dayanıklılığını arttrır.
  • Vitiligo hastalığını durdurur.
  • Kan şekerini dengeler.
  • kıl kurdunun dışarı atılmasına yardımcı olur.
  • Zihni açar ve öğrenme yeteneğini arttırır.
  • Metabolizmayı hızlandırır.
  • Kan yapıcı özelliğe sahiptir.
  • Kemoterapinin etkilerini azaltır.
  • Kulak çınlaması tedavisinde fayda sağlayabilir.
  • Sigara, radyasyon ve hava kirliliği gibi radikallerin hücreler üzerindeki tahribatını engeller.
  • Bunama belirtilerini azaltır.
  • Felç sonrası iyileşmeyi hızlandırır.
  • İşitme kaybını azaltır
  • Göz sağlığına faydalıdır.

MABET AĞACI ÇAYI YAPIMI;

çayının yapımı oldukça basittir. İsterseniz marketten alınan mabet ağacı bitkisini poşet çay niyetine sıcak suda demlersiniz, isterseniz de mabet ağacı bitkisini alıp evde sıcak suyun içerisinde doğal olarak yapabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken şey ise mabet ağacı çayı hazırlanırken demleme süresi en fazla 5 dakika olmalıdır.

Sağlıklı Günler.

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 21:41
  1. Mabet Ağacı

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