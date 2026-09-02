Türkiye şahlanıyor, dünya gıpta ile izliyor! Bakan Bolat'tan Tekirdağ'da gururlandıran rekorlar!

Dünyada hiçbir zaman önemini kaybetmeyecek üç sektörün gıda, giyim ve barınma olduğunu dile getiren Bolat, "Bir numara gıda, herkesin beslenmeye ihtiyacı var. İki numara; giyim, herkesin giyinmeye ihtiyacı var. Üç numara barınma yani inşaat. Herkesin bir kafasını sokacak eve ihtiyacı var. Diğer sektörler de önemine göre tabii ki bu ekosistemi tamamlıyor" dedi. "Tarım güvenlik meselesi" Tarımda arz güvenliğinin milli güvenlik meselesi ve stratejik bir hedef olduğunu belirten Bolat, son yıllarda yaşanan pandemi, savaş ve tedarik krizlerinin gıdanın önemini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi. Covid-19 salgını döneminde gıda, sağlık, lojistik ve perakende sektörlerinin öneminin daha iyi anlaşıldığını belirten Bakan Bolat, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında ise özellikle hububat ve yağlı tohumlarda küresel arz ve tedarik sorunları yaşandığını ifade etti. Bolat, "Tarımda en hayati iki ürün grubu derseniz birinci sıra hububattır, ikinci sırada yağlı tohumlar gelir. Çünkü yağsız yemek yapılamaz. Bu iki sektörden bu iki ülkenin gücünden dolayı dünyada büyük bir üretimde arz ve tedarik krizi ve fiyat patlaması krizleri yaşandı" diye konuştu. Türkiye’nin söz konusu krizleri atlattığını belirten Bolat, "Allah’a şükür bu süreçleri, Kovid krizi, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın getirdiği bu sektörel krizleri Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, dirayetli yönetim ve politikalarla atlattık" dedi.