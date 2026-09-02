Türkiye şahlanıyor, dünya gıpta ile izliyor! Bakan Bolat'tan Tekirdağ'da gururlandıran rekorlar!
Türkiye, Başkan Erdoğan'ın dirayetli liderliğinde global krizleri bir bir geride bırakarak küresel üretimin parlayan yıldızı haline geldi.
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Türkiye, Başkan Erdoğan'ın dirayetli liderliğinde global krizleri bir bir geride bırakarak küresel üretimin parlayan yıldızı haline geldi.
Tekirdağ’da düzenlenen dev Tarım, Sanayi, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'nın açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin sanayiden tarıma tüm kulvarlarda yazdığı başarı destanını ilan etti. Avrupa'nın birinci, dünyanın ise 7'nci büyük tarımsal üreticisi konumuna yükselen Türkiye, bolluk ve bereket yılı olan 2026'da çift haneli büyüme rekorlarına koşuyor.
Tekirdağ’a gelmeden önce Ergene Organize Sanayi Bölgesi’nde incelemelerde bulunduklarını aktaran Bolat, yeni açılan büyük bir tekstil ve giyim fabrikasını ziyaret ettiklerini söyledi. Sabah İstanbul’da TÜYAP Fuar Merkezi’nde gıda fuarının açılışını yaptıklarını ifade eden Bolat, ardından Tekirdağ’da beyaz eşya üreticileriyle bir araya geldiklerini belirterek, "Gördüğünüz gibi sabah gıda sanayi fuarıyla başladık. Öğleden sonra Ergene’de tekstil giyim sanayi incelemeleriyle devam ettik. Ardından beyaz eşya sanayicileriyle buluştuk ve son durağımız burası. Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası’nın, Ticaret Borsası’nın, valilik ve büyükşehir belediyesiyle birlikte düzenledikleri bu önemli fuarın ilkini gerçekleştiriyoruz" diye konuştu. "3 sektörü desteklemeye mecburuz" Tarımın Türkiye’nin en önemli sektörlerinden biri olduğunu vurgulayan Bolat, tarımın yalnızca gıda üretiminden ibaret olmadığını söyledi. Bolat, "Tarım ve gıda demek sadece boğazımızdan geçen lokmaları temsil etmiyor. Gübre, ilaç, mekanizasyon, makineler, traktörler, yardımcı malzemeler, lojistik, işçilik, çiftçilik, çok geniş bir alanda hem üretim hem istihdam, hem ihracatı temsil eden, ticareti temsil eden çok önemli bir sektör" ifadelerini kullandı.
Dünyada hiçbir zaman önemini kaybetmeyecek üç sektörün gıda, giyim ve barınma olduğunu dile getiren Bolat, "Bir numara gıda, herkesin beslenmeye ihtiyacı var. İki numara; giyim, herkesin giyinmeye ihtiyacı var. Üç numara barınma yani inşaat. Herkesin bir kafasını sokacak eve ihtiyacı var. Diğer sektörler de önemine göre tabii ki bu ekosistemi tamamlıyor" dedi. "Tarım güvenlik meselesi" Tarımda arz güvenliğinin milli güvenlik meselesi ve stratejik bir hedef olduğunu belirten Bolat, son yıllarda yaşanan pandemi, savaş ve tedarik krizlerinin gıdanın önemini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi. Covid-19 salgını döneminde gıda, sağlık, lojistik ve perakende sektörlerinin öneminin daha iyi anlaşıldığını belirten Bakan Bolat, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında ise özellikle hububat ve yağlı tohumlarda küresel arz ve tedarik sorunları yaşandığını ifade etti. Bolat, "Tarımda en hayati iki ürün grubu derseniz birinci sıra hububattır, ikinci sırada yağlı tohumlar gelir. Çünkü yağsız yemek yapılamaz. Bu iki sektörden bu iki ülkenin gücünden dolayı dünyada büyük bir üretimde arz ve tedarik krizi ve fiyat patlaması krizleri yaşandı" diye konuştu. Türkiye’nin söz konusu krizleri atlattığını belirten Bolat, "Allah’a şükür bu süreçleri, Kovid krizi, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın getirdiği bu sektörel krizleri Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, dirayetli yönetim ve politikalarla atlattık" dedi.
Türkiye’nin üretim kapasitesinin arttığını ifade eden Bolat, "Türkiye büyük bir üretim ülkesi haline geldi. Sanayide, tarımda, hizmetler sektöründe hep dünyada ilk 10’ların içindeyiz. Türk ürünleri sanayide kalite ve teknolojiyi temsil eden dünyada aranan ürünler" şeklinde konuştu. Türkiye’nin Avrupa’nın birinci tarım ülkesi olduğunu belirten Bakan Bolat, tarımsal üretimin 2002 yılında 23 milyar dolar seviyesindeyken bugün 83 milyar dolara ulaştığını söyledi. Bolat, "Dünyanın da 7’nci büyük tarımsal üreticisi ülkeyiz. Ve dünya kendi kendine yeterli olabilen ilk 10 ülke arasında tarımda yer alıyoruz. Tarım makinelerinde dördüncüyüz ve birçok tarım ürünlerinde de dünyada birinci, ikinci, üçüncü konumda ürünlerimiz var" ifadelerini kullandı. 2026 yılının bolluk ve bereket yılı olduğunu belirten Bolat, "Hemen her üründe birkaç tanesi hariç, üretimlerimizde yüzde 40-50’lere varan artışlar sağlandı, 60-70’ler dahi var. Bu noktada, bu bollukta tabii üreticimiz açısından daha fazla verim, üretim, tüketicilerimiz açısından da daha fazla ürüne, daha makul fiyatlarda ulaşabilme imkanlarını getirdi" dedi. Tarım sektörünün ikinci çeyrekte yüzde 13,3 büyüdüğünü belirten Bolat, 2026 yılının sonunda tarımda yüzde 10’un üzerinde büyüme beklediklerini söyledi. Geçen yıl yaşanan don ve kuraklık nedeniyle tarımsal üretimde zorlu bir dönem geçirildiğini ifade eden Bolat, 2026 yılının başından itibaren etkili olan yağışların tarımsal üretime olumlu yansıdığını kaydetti. Bolat, "Bu yılın sonunda inşallah tarımda yüzde 10’ların üzerinde çift haneli bir büyüme göreceğiz. Bu ikinci çeyrekteki yüzde 2,3 ekonomik büyüme oranımızın yüzde 0,5 katkısı tarımın katkısıdır. Yüzde 0,6’sı net mal hizmet ihracatının katkısı oldu. Yine aynı şekilde yüzde 2,4 büyüyen sanayi sektörümüz de 0,5 puan katkı yaparak yüzde 2,5’lik büyümeye ulaştık. Yıl sonunda yüzde 3’ün üzerinde bir büyümeyle inşallah kapatacağız" diye konuştu.
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