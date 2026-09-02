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Tam 10 yıl askerlik yapıyorlar: Askerlik süresi en uzun ülkeler belli oldu!

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Tam 10 yıl askerlik yapıyorlar: Askerlik süresi en uzun ülkeler belli oldu!

Dünyadaki ülkelerdeki askerlik süreleri belli oldu. Peki askerlik süresi en uzun ülkeler hangileri? İşte askerlik süresi en uzun ülkeler...

#1
Foto - Tam 10 yıl askerlik yapıyorlar: Askerlik süresi en uzun ülkeler belli oldu!

Bazı ülkelerde kadınlar da zorunlu askerlik yaparken, bazı sistemlerde askerlik hizmeti uzun yıllara yayılan farklı modellerle uygulanıyor.

#2
Foto - Tam 10 yıl askerlik yapıyorlar: Askerlik süresi en uzun ülkeler belli oldu!

İŞTE ÜLKELERİN ASKERLİK UYGULAMALARINDAN DİKKAT ÇEKEN ÖRNEKLER:

#3
Foto - Tam 10 yıl askerlik yapıyorlar: Askerlik süresi en uzun ülkeler belli oldu!

12. TÜRKİYE 6 ay Bedelli askerlik uygulaması da belirli şartlarla devam ediyor.

#4
Foto - Tam 10 yıl askerlik yapıyorlar: Askerlik süresi en uzun ülkeler belli oldu!

11. AVUSTURYA 6 ay

#5
Foto - Tam 10 yıl askerlik yapıyorlar: Askerlik süresi en uzun ülkeler belli oldu!

10. FİNLANDİYA 165, 255 veya 347 gün Görev ve eğitim durumuna göre süre değişebiliyor.

#6
Foto - Tam 10 yıl askerlik yapıyorlar: Askerlik süresi en uzun ülkeler belli oldu!

9. TAYVAN 12 ay

#7
Foto - Tam 10 yıl askerlik yapıyorlar: Askerlik süresi en uzun ülkeler belli oldu!

8. RUSYA 12 ay

#8
Foto - Tam 10 yıl askerlik yapıyorlar: Askerlik süresi en uzun ülkeler belli oldu!

7. CEZAYİR 18 ay

#9
Foto - Tam 10 yıl askerlik yapıyorlar: Askerlik süresi en uzun ülkeler belli oldu!

6. GÜNEY KORE 18-21 ay Süre, kara, deniz ve hava kuvvetlerine göre değişiyor.

#10
Foto - Tam 10 yıl askerlik yapıyorlar: Askerlik süresi en uzun ülkeler belli oldu!

5. ANGOLA Yaklaşık 24 ay

#11
Foto - Tam 10 yıl askerlik yapıyorlar: Askerlik süresi en uzun ülkeler belli oldu!

4. SİNGAPUR Yaklaşık 24 ay

#12
Foto - Tam 10 yıl askerlik yapıyorlar: Askerlik süresi en uzun ülkeler belli oldu!

3. İSRAİL Erkekler: Yaklaşık 32 ay Kadınlar: Yaklaşık 24 ay

#13
Foto - Tam 10 yıl askerlik yapıyorlar: Askerlik süresi en uzun ülkeler belli oldu!

2. ERİTRE Resmi süre: 18 ay Uygulamada: Hizmet süresi birçok kişi için belirsiz şekilde uzayabiliyor.

#14
Foto - Tam 10 yıl askerlik yapıyorlar: Askerlik süresi en uzun ülkeler belli oldu!

1. KUZEY KORE Erkekler: Yaklaşık 10 yıl Kadınlar: Yaklaşık 5-8 yıl (uygulamaya göre değişebiliyor)/ kaynak: haber7

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