Tam 10 yıl askerlik yapıyorlar: Askerlik süresi en uzun ülkeler belli oldu!
Dünyadaki ülkelerdeki askerlik süreleri belli oldu. Peki askerlik süresi en uzun ülkeler hangileri? İşte askerlik süresi en uzun ülkeler...
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Dünyadaki ülkelerdeki askerlik süreleri belli oldu. Peki askerlik süresi en uzun ülkeler hangileri? İşte askerlik süresi en uzun ülkeler...
Bazı ülkelerde kadınlar da zorunlu askerlik yaparken, bazı sistemlerde askerlik hizmeti uzun yıllara yayılan farklı modellerle uygulanıyor.
İŞTE ÜLKELERİN ASKERLİK UYGULAMALARINDAN DİKKAT ÇEKEN ÖRNEKLER:
12. TÜRKİYE 6 ay Bedelli askerlik uygulaması da belirli şartlarla devam ediyor.
11. AVUSTURYA 6 ay
10. FİNLANDİYA 165, 255 veya 347 gün Görev ve eğitim durumuna göre süre değişebiliyor.
9. TAYVAN 12 ay
8. RUSYA 12 ay
7. CEZAYİR 18 ay
6. GÜNEY KORE 18-21 ay Süre, kara, deniz ve hava kuvvetlerine göre değişiyor.
5. ANGOLA Yaklaşık 24 ay
4. SİNGAPUR Yaklaşık 24 ay
3. İSRAİL Erkekler: Yaklaşık 32 ay Kadınlar: Yaklaşık 24 ay
2. ERİTRE Resmi süre: 18 ay Uygulamada: Hizmet süresi birçok kişi için belirsiz şekilde uzayabiliyor.
1. KUZEY KORE Erkekler: Yaklaşık 10 yıl Kadınlar: Yaklaşık 5-8 yıl (uygulamaya göre değişebiliyor)/ kaynak: haber7
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