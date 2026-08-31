'Barlar Sokağı kapatılsın’ dedi, azgınların hedefi oldu! Hatipoğlu: Devlet akşama kadar sarhoşların peşinde mi gezecek?

2023 yılında İYİ Parti’den istifa ederek AK Parti’ye katılan Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Aynı zamanda AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi de olan Hatipoğlu, Eskişehir kent merkezinde üniversitelilerin yoğun yaşadığı bölgede faaliyet gösteren Barlar Sokağı’nın kent merkezinden çıkarılması gerektiğini söyledi.

Barlar Sokağı’nın üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı bir bölgede bulunmasını eleştiren Hatipoğlu, belediye başkanı seçilmesi halinde işletmelerin ruhsatlarını iptal edeceğini belirtti. Hatipoğlu, “Ben buna karşıyım ve büyükşehir belediye başkanı seçilseydim bir günde hepsinin ruhsatlarını iptal edecektim” ifadelerini kullandı. AK Parti’nin vatandaşların özel yaşamına müdahale etmediğinin altını çizen Hatipoğlu, içkili işletmelere genel olarak karşı olmadıklarını, ancak bu işletmelerin kent merkezinde ve öğrencilerin yaşadığı bir bölgede toplu şekilde bulunmasını doğru bulmadığını söyledi.

ESKİŞEHİR’İN DIŞINA GİTSİNLER

Barların kent dışındaki belirli bölgelere taşınması gerektiğini dile getiren Hatipoğlu, “Eskişehir’in dışına, belli çevreyollarına gitsin açsın ama Eskişehir’in göbeğinde, üniversitelilerin yaşadığı mahallenin içinde bu Barlar Sokağı olamaz” dedi. Hatipoğlu ayrıca bölgede sık sık kavga ve bıçaklama olaylarının yaşanmasına da dikkati çekerek “Devlet akşama kadar sarhoşların peşinde mi gezecek?” ifadelerini kullandı.

BURAYA ÖĞRENCİLER İÇİN KAFE VE SANAT ATÖLYELERİ YAPILSIN

Barlar Sokağı’nın bulunduğu alanın öğrencilerin sosyalleşebileceği farklı mekanlara dönüştürülebileceğini aktaran Hatipoğlu, bölgede kafe ve sanat atölyeleri gibi alternatiflerin oluşturulmasını önerdi. Hatipoğlu, öğrencilerin sosyalleşmesinin yalnızca bar ve gece kulüpleri üzerinden gerçekleşmek zorunda olmadığını belirterek, bölgede alkolsüz sosyal ve kültürel alanların oluşturulabileceğini ifade etti.

AK Parti’nin insanların yediğine, içtiğine veya gezdiğine müdahale etmediğinin altını çizen Hatipoğlu, “Bu insanların özel hayatı. İster yer, ister içer. Ancak alkollü işletmelerin kent merkezinde yoğunlaşması farklı sorunlara yol açıyor. Bu nedenlerle Barlar Sokağı’nın mevcut konumunun değiştirilmesi şarttır” dedi.

Hatipoğlu’nun açıklamaları, sol azınlık, azgın güruh, seküler yobazlarla Kemalist tayfayı rahatsız etti. Azgınlar, solak medya ve sosyal ağlarda Hatipoğlu’nu algı operasyonları ile hedef haline getirdi.