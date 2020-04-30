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Ekonomi

M3 para arzı arttı

Yeniakit Publisher
2020-04-30 15:20:31 -
M3 para arzı arttı

İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 2,13 artışla 3 trilyon 25 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 24 Nisan'da M3 para arzı, yüzde 2,13 yükselişle 3 trilyon 24 milyar 975 milyon 258 bin liraya ulaştı. M3 para arzı, 17 Nisan'da 2 trilyon 961 milyar 813 milyon 449 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 10,18 artarak 350 milyar 854 milyon 472 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı yüzde 1,73 artışla 450 milyar 844 milyon 992 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, yüzde 1,13 artışla 1 trilyon 16 milyar 140 milyon 163 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 0,20 yükselişle 901 milyar 221 milyon 806 bin lira oldu.

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