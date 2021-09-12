M. Emin Saraç AİHL öğrencilerinden "maşallah" dedirten başarı
İmam hatip liseleri her geçen yıl başarısını katlarken, M. Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin öğrencileri de ayrıca dikkat çekti.
yeniakit.com.tr
Türkiye’de mütedeyyin kesimin önünü tıkamak isteyen maşalar yıllar önce üvey evlat muamelesi yapsa da, imam hatip liselerinden yetişen öğrencileri başarılarıyla göz dolduruyor.
Özellikle M. Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin yerleştiği bölüm ve üniversiteler, “Maşallah” dedirtti. Büyük İslam Alimi Muhammed Emin Saraç hoca efendinin isminin verildiği M. Emin Saraç İmam Hatip Lisesi başarılarıyla göz doldurdu, okullarına ismini veren büyük alimi utandırmadı.
M. Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden 10 öğrenci tıp fakültesi kazanırken, 8 öğrenci de hukuk fakültesine girdi.
Ayrıca başta bilgisayar mühendisliği olmak üzere çok sayıda öğrencinin de mühendislik fakültelerine yerleştiği görüldü.