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Spor Lyon ilk maçın avantajıyla çeyrek finalde
Spor

Lyon ilk maçın avantajıyla çeyrek finalde

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Lyon, sahasında Porto ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan Fransız ekibi adını çeyrek finale yazdırdı.

Yeniakit Publisher
2022-03-18 03:16:00 -
Lyon ilk maçın avantajıyla çeyrek finalde

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Lyon, sahasında Porto ile karşı karşıya geldi.

İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan Lyon, sahasında Porto ile 1-1 berabere kaldı ve adını bir üst tura yazdırdı. Lyon'un golü 13. dakikada Moussa Dembele'den gelirken, Porto'nun golünü 27. dakikada Eduardo Pepe kaydetti.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final kura çekimi 18 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek.

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