Lyon, Auxerre'yi yendi!
Fransa Ligue 1'in 5. haftasında Lyon evinde ağırladığı Auxerre'yi 2-1'lik skorla yendi.
Karşılaşmada gol perdesini 29. dakikada Brezilyalı Tete açarken Lyon'u 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi. İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren ev sahibi, Karl Toko Ekambi ile 72. dakikada skoru 2-0 yaptı.
Maçın sonucunu belirleyen golü ise Auxerre 80. dakikada Mathias Autret ile kaydetti.
Bu sonuçla beraber Lyon puanını 10'a çıkarırken, ligin yeni ekibi Auxerre 7 puanda kaldı.