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Spor Lyon, Auxerre'yi yendi!
Spor

Lyon, Auxerre'yi yendi!

Fransa Ligue 1'in 5. haftasında Lyon evinde ağırladığı Auxerre'yi 2-1'lik skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2022-09-01 03:10:00 -
Lyon, Auxerre'yi yendi!

Karşılaşmada gol perdesini 29. dakikada Brezilyalı Tete açarken Lyon'u 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi. İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren ev sahibi, Karl Toko Ekambi ile 72. dakikada skoru 2-0 yaptı.

Maçın sonucunu belirleyen golü ise Auxerre 80. dakikada Mathias Autret ile kaydetti.

Bu sonuçla beraber Lyon puanını 10'a çıkarırken, ligin yeni ekibi Auxerre 7 puanda kaldı.

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