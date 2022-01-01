Luyindama artık yok!
Galatasaray'ın Demokratik Kongolu stoperi Christian Luyindama'nın Belçika temsilcisi Royal Antwerp'e transfer olacağı belirtildi.
Galatasaray'ın Demokratik Kongolu stoperi Christian Luyindama'nın Belçika temsilcisi Royal Antwerp'e transfer olacağı belirtildi.
Geçtiğimiz senelerde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formasına uzun süre hasret kalan Luyindama, Fatih Terim'in planları içerisinde yer almıyor.
Bireysel hatalarıyla taraftara saç baş yolduran Demokratik Kongolu futbolcunun Royal Antwerp ile anlaştığı öğrenildi.
Tecrübeli savunmacının, ocak ayının ilk haftasında Belçika temsilcisine kiralık olarak gönderilmesi planlanıyor.
Sözleşmede satın alma opsiyonunun da yer alması bekleniyor.